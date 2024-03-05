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«СВО — мотивация, чтобы бросить костыли»: боец поборол болезнь, чтобы стать добровольцем
Доброволец из Казани под позывным Свести служит в зоне СВО с 2022 года. У него необычная история — он смог заключить контракт только с третьего раза, так как врачи не давали разрешения. Все дело в том, что он ходил на костылях в течение 10 лет. Однако, чтобы пойти в зону СВО, боец смог победить болезнь.
«10 лет был на костылях, потом началась спецоперация. Это была, наверное, самая дикая мотивация, чтобы бросить костыли. Начал заниматься, восстанавливать позвоночник, — рассказал военнослужащий. — Мой боевой путь достаточно контрастный. Я и на связи посидел, и корректировщиком был. И в штурмах побывал, и в обороне сидели, и всякое было».
«Был у меня случай. Это еще в учебке было. С непривычки воспалились колени, и дошло до того, что я даже ходить не мог. И все равно поперся на полигон, на стрельбы с пацанами. И когда уже обратно шли, все подразделение умотало вперед. А я уже идти не могу там, ползу буквально на последнем издыхании. Ноги не шевелятся. Был такой парнишка у нас — Васька. Вот он единственный, вернулся на спину себе меня закинул и тащил до полевого лагеря с полигона».
Свести сейчас дома, проходит лечение после ранения. Как только он будет здоров, планирует вернуться к боевым товарищам на передовую.
«Поехали мы за водой на мотоблоке. Я чуть не наехал на хвостовик неразорвавшейся мины. Естественно, руль дернул, мину объехали, но в итоге полетели кувырком. Перелом ключицы, перелом запястья, локоть», — пояснил он.
Сейчас рука еще не совсем работает.
«Тем не менее всегда сам себе говорю, что все проблемы у нас в голове. Невыполнимых задач не существует. Если есть цель, поставлена задача — она должна быть выполнена в любом случае. Эта философия, которой нас учили с первых дней», — заключил он.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой.
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