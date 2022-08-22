Свияжский музей-заповедник запустит туристические поездки по Татарстану

Свияжский музей-заповедник зарегистрировался в реестре туроператоров России и с 23 августа начнет проводить туристические и экскурсионные поездки по Татарстану. Об этом сообщил Директор музея-заповедника Артем Силкин.

«Мы зарегистрировались в реестре туроператоров РФ и благодаря поддержке Министерства культуры нам выделили место под офис в казанском цирке, прямо в центре нашего города», – сказал он.

Свияжский музей-заповедник стал первым в Татарстане, получившим статус туроператора. Кроме того, музей является эксклюзивным представителем паровоза Казань – Свияжск, который отправится в путь 27 августа и 4 сентября.

«Если вы решите съездить к нам на паровозе 4 сентября, то попадете на фестиваль "Свияжская уха", на котором можно принять участие во множестве конкурсов и соревнований с рыболовной тематикой, начиная от ловли рыбы и заканчивая поеданием ухи», – отметил Силкин.