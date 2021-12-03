Свияжский фестиваль «Народная лодка» победил на премии Russian Event Awards 2021

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск».

Фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка» завоевал первое место в финале Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021. Об этом сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Организаторы фестиваля представляли проект в финале конкурса 2 декабря в номинации «Лучшее этнокультурное событие».

Кроме традиционной презентации и видеоролика, судостроитель и идейный вдохновитель фестиваля — Павел Тиняев показал мастер-класс, как собрать модель деревянной лодки за 30 секунд. Директор заповедника Артем Силкин поделился рецептом старинного царского блюда — тельное тяпаное, а фольклорную часть представил коллектив-участник фестиваля «Симбирск».

В общей сложности в 2021 году на соискание Х Национальной премии Russian Event Awards заявлено 515 проектов из 62 регионов России.

«Народная лодка» состоялась в августе. В течение двух дней работала площадка фестиваля на набережной Свияжска. Более 200 участников — судостроителей, музыкантов, фольклористов, мастеров-ремесленников, специалистов в области традиционной культуры и кухни знакомили гостей с традициями волжан. Более 18 тыс. гостей посетили музей-заповедник «Остров-град Свияжск» в дни проведения мероприятия.

Научно-практическая конференция «Речная жизнь», которая включала в свою программу презентацию музыкального сборника «речных» песен стала вторым этапом в проекте. Завершающим этапом проекта стало «Закрытие речной навигации-2021 в Свияжске».

«Теперь полномасштабный фестиваль планируется провести в 2023 году, а в 2022-м оргкомитетом планируются экспедиции, сбор материалов, постройка нового судна, проведение научно-практической конференции „Речная жизнь“», — поделилась с ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы государственного музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Юлия Нуреева.