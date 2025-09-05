Свияжская уха, «Фест Пушистых» и День нефтяника: чем заняться на выходных в Татарстане

Татарстан встречает выходные насыщенной развлекательной программой: в Бугульме пройдет фестиваль книжной культуры, в Свияжске соберутся любители ухи, а в Казани состоится фестиваль для любителей животных с мастер-классами, конкурсами и ярмаркой. Самые интересные мероприятия выходных – в материале «Татар-информа».





В Бугульме – фестиваль книжной культуры

В Бугульме на пешеходной зоне улицы Гашека 6 сентября откроется фестиваль книжной культуры.

В его программе начиная с 15:00 запланированы встречи с местными авторами, творческие мастер-классы, презентации новых изданий, открытый микрофон для любителей поэзии, а также викторины и квизы.

В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники смогут познакомиться с литературными и историческими материалами, вспомнить события прошлого и через творчество и книги по-новому ощутить значимость этих исторических событий.

В рамках мероприятия пройдет краеведческая игра «По указу Великой Екатерины». Она познакомит участников с фактами о развитии региона и напомнит о важных этапах его истории, соединяя современные события с наследием прошлых веков.

В Елабуге – праздник Бехтеревского платка

В селе Бехтерево Елабужского района в субботу – 6 сентября – откроется праздник, посвященный Бехтеревскому платку. Начиная с 10:00 на площадке пройдут различные мероприятия для жителей и гостей села, связанные с культурой и традициями региона.

В течение дня будет работать детская развлекательная программа с играми и заданиями. Параллельно пройдут концертные выступления творческих коллективов с музыкой, танцами и сценическими номерами.

Тематическая выставка платков покажет разнообразие узоров, цветов и тканей. Мастер-классы по народным ремеслам дадут возможность попробовать традиционные техники работы с материалами и создать собственные изделия.

Ярмарка изделий местных мастеров будет работать на протяжении всего праздника. Здесь можно будет увидеть предметы декоративно-прикладного искусства, текстиль и сувениры, а также приобрести понравившиеся изделия.

В Свияжске – фестиваль ухи

Также в этот день – 6 сентября – на территории исторической реконструкции «Ленивый торжок» пройдет фестиваль «Свияжская уха». В этом году мероприятие отмечает свое 15-летие.

Площадки праздника на острове-граде Свияжск начнут работать с 12:00. Главным событием станет конкурс на лучшую уху, в котором примут участие команды из разных городов России. Победителей из 20 участников определит жюри шефов Гильдии поваров Республики Татарстан. В рамках конкурса также пройдут мастер-классы по приготовлению рыбных блюд.

Гости смогут присоединиться к шествию по Свияжску вместе с фольклорным коллективом «Красная горка» и макетом пятиметрового осетра. В программе фестиваля запланированы конкурсы на оригинальную подачу ухи, лекции и экскурсии по музеям, включая выставку «Путешествовать – значит жить». На Рождественской площади пройдут интерактивные спектакли московского «Театра вкуса».

Для детей и взрослых организуют народные игры, танцы и хороводы. Мастер-классы будут посвящены лоскутному шитью, ткачеству, росписи по дереву и созданию народных украшений.

В казанском сквере «Заря» – «Фест Пушистых!»

В сквере «Заря» 6 сентября с 12:00 до 15:00 состоится «Фест Пушистых!». Программа объединит лекции, мастер-классы, конкурсы, занятия с кинологом, ярмарку и детскую зону. В течение всего мероприятия будут работать фотозона и маркет, где гости познакомятся с проектами в сфере заботы о животных и экологии, а также смогут выбрать товары для себя и питомцев.

На лектории расскажут, как готовиться к путешествиям с питомцем и почему самовыгул кошек в городе несет риски. Для детей проведут занятия по собачьему этикету и мастер-классы в игровой форме.

Фестиваль станет площадкой и для волонтерских инициатив. Гости смогут познакомиться с собаками, которые ищут новый дом, зарегистрировать питомцев или воспользоваться услугой чипирования. Работу мероприятия будут сопровождать напоминания об обязательных правилах содержания животных в общественных местах.

Часть программы связана с экологией. Проект «ЭКОлогично Казань» представит спот для сбора вторсырья и расскажет о действующих городских экоинициативах. Участники смогут сдать пластик, металл, электронику и другие материалы для переработки и увидеть изделия, изготовленные из вторсырья.

В этот же день в сквере пройдет открытие игровой площадки для людей с собаками. Она получила название «Четыре сезона» и оборудована тамбуром для безопасного входа, навесом с лавочками и крючками для поводков, а также игровыми снарядами для собак разных размеров и уровня подготовки. Пространство сохраняет место для совместных игр с хозяевами и другими питомцами.

Создание площадки началось еще в ходе благоустройства территории в рамках программы «Наш двор». В 2025 году проект был завершен при поддержке мэрии города и партнеров. Новая инфраструктура станет частью городской среды и позволит проводить занятия, прогулки и совместные игры в комфортных и безопасных условиях.

В Альметьевске – День нефтяника

Город нефтяников – Альметьевск – 6 сентября с размахом отметит День работников нефтяной и газовой промышленности.

На площади имени Ленина в 10:00 начнется театрализованное представление и праздничный парад, организованный «Татнефтью».

С 12:30 до позднего вечера музыкальную программу представят татарстанские звезды: Ильсия Бадретдинова, Филюс Кагиров, Гузель Уразова, Ризат и Зинира Рамaзaновы. Также перед альметьевцами выступят Капелла Дмитрия Железнова и коллектив «Ямьле».

На улице Гагарина с 11:00 до 17:00 развернутся интерактивные площадки, мастер-классы, выступления творческих коллективов и гастрозона.

В сквере «Каракуз» с 16:00 до 18:30 выступят уличный театр «Легкие крылья», социальные театры «Аулак» и «Театр труда».

На стадионе «Алнас» с 17:30 до 22:00 пройдет концерт с участием хедлайнеров – группы «Комната культуры» и легендарного коллектива «Любэ», который в этом году празднует свой 35-летний юбилей.

Праздничный вечер завершится красочным салютом в 22:00.

Фото: Таткультресурсцентр

В парке «Елмай» – «Уен Фест»

В детском парке «Елмай» в воскресенье 7 сентября пройдет финал V Межрегионального фестиваля-конкурса «Уен Фест. Зарница». Начнется мероприятие в 11:00.

В течение дня команды из разных районов Татарстана сыграют в народные игры и поборются за звание лучших.

Соревнования включают такие забавы, как «Ак тирэк, кук тирэк», «Урам узәбез», «Түгәрәк уен» и «Казақча көрәш». Юные участники вместе с родителями смогут присоединиться к татарским и русским играм под руководством актеров казанских театров.

Параллельно будут работать мастер-классы по лоскутному шитью, ткачеству, росписи по дереву и созданию народных украшений и оберегов. Для будущих живописцев пройдет пленэр, а гости смогут посетить мини-спектакли детской театральной студии и показы мультфильмов. На территории также предусмотрены игровые зоны и площадки для настольных игр.

Кульминацией праздника станет гала-концерт с награждением победителей. На главной сцене выступят фольклорные ансамбли, лауреаты фестиваля «Моңлы тамчы», образцовые хореографические и вокальные студии и детские артисты республики. Вход на мероприятие свободный.

100-летие Кировского района

В сквере «Молодежный» в Казани 7 сентября отметят вековой юбилей Кировского района. Праздничная программа объединит концерты, мастер-классы, спортивные и театральные активности для всех поколений.

Гостей ждет выступление Казанского камерного оркестра La Primavera, а также два авторских спектакля Руслана Риманаса – «Мы из шкафа» и «Сундук Абики». В 15:00 здесь же состоится сеанс одновременной игры в шахматы с первым гроссмейстером Татарстана Ильдаром Ибрагимовым.

Кульминацией юбилейного вечера станет большой концерт. На главную сцену выйдут творческие коллективы города, а завершат программу хедлайнеры праздника – группы «Квартал» и «Браво».

Напомним, Кировский район был основан в 1925 году. Изначально он носил названия Заречный и Пролетарский, а с 1934 года получил современное имя в честь русского революционера и политика Сергея Кирова. За сто лет район стал одним из крупнейших в Казани, объединив промышленные предприятия, жилые кварталы и культурные объекты.

Куда еще отправиться в выходные?

Напомним, с 1 июня в Татарстане по инициативе Рустама Минниханова стартовала программа «Лето в Татарстане». С приходом осени она не завершилась – мероприятия в районах будут идти также весь сентябрь.

Для жителей и гостей Татарстана подготовили концерты, фестивали, мастер-классы, кинопоказы и дискотеки. Также в ее рамках проходит фестиваль «Курше фест».

В разных районах Татарстана отметят Дни села, где жителей и гостей ждут народные гулянья и праздничные концерты. Для семей организуют веселые старты – спортивные эстафеты и игры на свежем воздухе.

Вечерами в некоторых районах республики для жителей также организуют дискотеки.

Подробнее о программе мероприятий в рамках проекта «Лето в Татарстане» можно узнать на официальном сайте проекта, а также на порталах городских и районных администраций.

Фото на анонсе: предоставлено заповедником «Остров-град Свияжск»