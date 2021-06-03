Свияжск в этом году планирует принять 800 тыс. туристов

Фонд «Возрождение» ожидает, что в этом году остров-град Свияжск посетит 800 тыс. туристов. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказала заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Татьяна Ларионова.

По словам депутата, количество туристов в Свияжске с каждым годом возрастает. «Когда мы только начинали заниматься островом-градом, в 2010 году там побывало 7 тыс. туристов. В этом году мы ожидаем, 800 тыс. Идем на рекорд», — отметила Ларионова.

Она подчеркнула, что и в Болгаре количество туристов также многократно увеличилось. «Возрастает число туристов из регионов России и зарубежных стран», — заметила парламентарий.

Ларионова также упомянула, что Татарстан выбран местом проведения в 2022 году 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Завоевать право проведения такой сессии очень сложно. Татарстан на деле подтвердил, что работа по содержанию памятников, отношению к культуре значимы для республики, что мы имеем все основания стать площадкой для международного диалога. Этому способствует состояние объектов и интерес к ним населения республики и туристов», — заявила исполнительный директор Фонда «Возрождение».