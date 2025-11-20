Свияжск стал самым популярным железнодорожным туром Татарстана в 2025 году

Фото: пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги

По итогам января-октября 2025 года самым востребованным пригородным железнодорожным туром в Татарстане стало путешествие в музей-заповедник «Остров-град Свияжск». За этот период на направлении было выполнено 135 рейсов, которыми воспользовались 4,5 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги.

Маршрут организован в мультимодальном формате: туристы отправляются из Казани поездом до станции Свияжск, где пересаживаются на автобус, следующий к острову. Для гостей подготовлены различные экскурсионные программы и тематические мероприятия.

Среди жителей и гостей республики также востребован тур в Кукмор, включающий обзорную экскурсию по городу и посещение местных производств – фабрики посуды и предприятия по изготовлению валяной продукции. Популярностью пользуется и маршрут Казань – Камаево – «Иске Казан», позволяющий посетить древнюю крепость и познакомиться с традициями татарского народа.

В Удмуртии лидером по числу поездок стал ретропоезд «Чайковский экспресс», курсирующий по маршруту Ижевск – Воткинск. С начала года он выполнил 45 рейсов и перевез 5,4 тыс. пассажиров. Проект занял второе место в номинации «Лучший туристический проект» Премии Русского географического общества 2025 года.

Всего услугами туристических пригородных поездов компании «Содружество» на Горьковской железной дороге в Татарстане и Удмуртии за десять месяцев 2025 года воспользовались 22,8 тыс. человек – в 2,5 раза больше, чем годом ранее.