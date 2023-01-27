«Свияжск должен цвести»: Глава острова-града встретился с сельчанами

В Татарстане продолжаются традиционные встречи граждан с администрацией районов республики. Очередной сход провел глава Свияжского сельского поселения Владимир Костюнин. Он рассказал о проделанной работе в ушедшем году, а также озвучил задачи на 2023 год.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«На конец 2022 года в селе проживал 231 человек — к сожалению, население убывает. В поселении существует одно предприятие, обеспечивающее рабочие места, — музей-заповедник „Остров-град Свияжск“. Ежегодно вводятся объекты туристической инфраструктуры — музеи, выставочные залы и реставрационные мастерские, в связи с чем появляются новые рабочие места для жителей села и ближайших населенных пунктов», — заявил Костюнин.

Глава Свияжского сельского поселения отметил, что в минувшем году уделялось внимание возрождению и наполнению культурной жизни острова-града. Так, здесь прошли события, ставшие визитной карточкой Свияжска, в том числе спортивный фестиваль SVIYAGA FEST, гастрономический фестиваль «Свияжская уха», православный фестиваль «Звон над Свиягой», День Победы и широкое празднование Масленицы, которое собрало почти 50 тыс. гостей из Татарстана и других регионов страны.

Кроме того, заметил Костюнин, Свияжск может похвастаться благоустройством территорий. Так, в 2022 году на территории Успенско-Богородицкого мужского монастыря, построенного в середине XVI века и признанного объектом ЮНЕСКО, был открыт монастырский парк. Новое пространство было оснащено газонами, пешеходными дорожками, освещением и автоматическим поливом. Ожидается, что работы по благоустройству парка продолжатся и в 2023 году.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Также в местных локациях Свияжска были высажены саженцы кедра, привезенные из Кировской области. Необходимо стремиться к тому, чтобы появлялось больше зеленых насаждений – деревьев и кустарников. Свияжск должен цвести. Поэтому работа по высадке зеленых насаждений и установка малых архитектурных форм будет продолжена и в 2023 году», – поделился он.

Владимир Костюнин напомнил жителям о соблюдении правил пожарной безопасности, ведь на конец 2022 года на территории Свияжска произошло два пожара. Сегодня остров-град – это уникальное место, где сохраняются 42 объекта культурного наследия – памятники архитектуры федерального значения. «Это наш долг – сохранить историю для будущих потомков», – подчеркнул он.

Директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин отметил, что в 2022 году поселение посетило более 1,2 млн человек, а туристический поток в сравнении с показателями прошлого года вырос на 30%. В связи с этим в Казани открылся офис туристического оператора «Остров-тур» – это расширенное отделение туротдела музея-заповедника «Остров-град Свияжск». При этом туроператор не только предоставляет желающим экскурсии в Свияжск, но и продвигает маршруты культурного туризма, которыми так богат Татарстан.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«В 2022 году музей-заповедник провел 43 выставки, в том числе две международные экспозиции в Дакаре —крупнейшем городе Сенегала, межрегиональная выставка „Волжские булгары и их потомки на Свияге“, фотовыставка „Ислам на снегу“, уникальная экспозиция „Мир на ощупь. К 90-летию Свияжской школы слепых“ и многие другие. Также 2022 год был богат на культурные события — так мы провели 92 мероприятия», — отметил он.

Помимо этого, в минувшем году в формате лаборатории в Свияжске прошли театральный фестиваль «Свияжск АРТель» и фестиваль документального кино «Рудник». В рамках движения «Том Сойер Фест» волонтеры восстановили волжский дебаркадер 1969 года – в прошлом году музейщики его спасли от списания в утиль. Всего в реставрационных работах в Свияжске поучаствовало около 300 волонтеров. Они очистили поверхность дебаркадера, обработали дерево антисептическим и огнеустойчивым раствором, покрыли грунтовкой и нанесли краску.

«От Свияжска в зону специальной военной операции отправилось двое мобилизованных – это два брата. Пожелаем нашим воинам, чтобы им сопутствовала удача и они скорее вернулись на родину», – рассказал заместитель главы Зеленодольского района Николай Бызин.

В завершение встречи горожане задали главе сельского поселения целый ряд вопросов, основная часть которых была посвящена сферам благоустройства, культуры и здравоохранения. Одно из обращений коснулась вопроса организации вывоза ТБО. По словам сельчан, зачастую имеющиеся мусорные контейнеры перегружают туристы, особенно в летний сезон.