Свитер Овечкина стал самым покупаемым в НХЛ за 2021 год

Хоккейная форма звезды российского хоккея Александра Овечкина стала самой продаваемой в НХЛ в 2021 году. Он выступает за команду «Вашингтон Кэпиталз».

Not only did @ovi8 jump over multiple Hall of Fame legends on the all-time goals list this past year, he also had the top selling player jersey of 2021.



