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01:08 Брокер Ракута объяснил, как выявить скрытые проблемы при покупке квартиры
00:01 Режим ракетной опасности отменен в Татарстане
23:54 Стилист Пелар рассказала, почему люди стали одинаково одеваться
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22:47 В Казани включили сирены во время ракетной опасности
Банк ЗЕНИТ открыл новый офис в Бавлах
22:44 Режим ракетной опасности ввели в Татарстане
22:39 Минтранс РФ прорабатывает правила безопасного использования СИМ
21:45 Матвиенко предложила изменить правила поступления в вузы для олимпиадников
21:14 ФБР опровергло сообщения о визите Кэша Патела в Россию
20:26 Из Саратова в Казань запустят тематические туристические поезда
20:20 В «Максе» расширили возможности использования свидетельства о рождении
20:01 Эксперты ВТБ назвали оптимальные стратегии на рынке облигаций и валюты
19:30 MS NOW: В Россию прибыл глава ФБР
19:25 Экспорт продукции АПК Татарстана в Индию вырос в 2,3 раза
19:19 В Казани обсудили новый инвестцикл: Татарстан – в тройке лидеров
18:51 В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду
18:42 Стилист Пелар объяснила, с чего начинается формирование собственного стиля
18:33 ВТБ Мои Инвестиции представил стратегию для частных инвесторов
18:17 Русский музей открыл в Казани масштабную выставку картин Архипа Куинджи
18:03 Фестиваль индийского кино открыли в Казани
17:42 Казанцы могут жаловаться на курьеров в чат-бот
17:36 В Казани завершилась международная конференция, посвященная Державину
16:29 Гражданин РФ перечислил ВСУ 500 гривен и получил 14 лет строгача
16:16 Татарские журналисты из регионов России обсудили сохранение языка и развитие СМИ
15:54 Поймали курьера мошенников, обманувших жительницу Казани на 3 млн
15:40 Татарстан представил индийским партнерам промышленный потенциал республики
15:30 Песошин принял участие в совещании с высшими должностными лицами ПФО
15:27 Сборник стихов Джалиля, переведенных на хинди, можно найти в Нацбиблиотеке РТ
15:25 Коробченко рассказал Новаку о развитии энергетики Татарстана
15:19 Татарстан показал разработки энергомашиностроения на РЭН
15:19 После истории с издевательствами над собакой в Казани назначена судмедкэспертиза
15:15 «Пытается научить выдержке»: в Казани обсудили инструменты ИИС
15:12 Оштрафуют хозяйку хостела в РТ, приютившую 773 мигранта и не сообщившую о них
14:58 Семейный фильм из Татарстана «Я приду» вышел во всероссийский прокат
14:56 ВТБ: Устойчивость Татарстана высока, потенциал рынка акций – выше предложения
14:37 «ПромРейтинг» изучил образ Татарстана в глазах жителей российских регионов
14:35 В Минцифре РТ призвали не выкладывать фотографий детей в интернете
14:29 Мошенники воспользовались сбоями в сервисах «Яндекса» для выманивания данных
14:25 Водитель вылетел из авто и погиб после столкновения с «КАМАЗом» на трассе в РТ
14:10 Мертвого мужчину сняли пожарные с крыши дома в Заинске
14:03 Джей ПиНил: «Победу в финале заберет тот, кто меньше ошибется»
13:44 Писатель Сабыр объяснил выбор Тукая и Джалиля для изучения в школьной программе
13:39 Умер заслуженный спасатель России и Татарстана Александр Аникин
13:32 Продукты, отдых и одежда: на что казанцы тратят больше денег после роста зарплат
13:16 Татарстан планирует снизить госдолг к концу 2027 года до 50 млрд рублей
13:07 ЦИК Татарстана объявил о старте республиканского этапа олимпиады «Софиум»
12:57 Подросток из Казани, испугавшись мошенника с дроном в руке, отдал ему миллион
12:54 Регбийная «Стрела-Ак Барс» провела открытую тренировку перед финалом с «Динамо»
12:48 МАКС начал предупреждать пользователей о подозрительных ссылках
12:46 Минмол РТ представил оттиски шрифтов газеты «Отвага», в которой работал Джалиль
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21:01 В Зеленодольске увековечили память двух погибших участников СВО
19:55 В Казани установят мемориальную табличку в память о погибшем бойце СВО
18:59 В Бугульме покажут оперу Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери»
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17:57 В Казани завершился Приволжский форум «Конструктив» — 2026
17:20 Минниханов: ВШН и ТатНИПИнефть вместе решают научные и производственные задачи
17:18 В Лениногорском районе обновили мемориал 18-летнему герою Гражданской войны
17:02 В Альметьевске 17 октября представят моноспектакль о Моцарте
16:59 Ветеранов Росприроднадзора в РТ наградили медалями к Декаде пожилого человека
16:53 Академия молодежной дипломатии РТ стала соорганизатором форума на Филиппинах
16:41 Раис РТ ознакомился с научно-образовательной инфраструктурой Высшей школы нефти
16:10 В Казани представят самоучитель эрзянского языка для начинающих
16:08 В селе Наратлы создают парк памяти земляков, погибших в зоне СВО
16:04 Заявки на конкурс по освещению науки в Татарстане принимают до 30 октября
15:56 МСП Татарстана с начала года получили 2,7 млрд рублей господдержки
15:44 В Альметьевске представят иммерсивную программу о Габдулле Тукае
15:40 В Казани обсудили профилактическую работу в системе образования
15:39 Татарстан за год потратит на зубопротезирование для льготников 160 млн рублей
15:01 Казанские специалисты помогут улучшить питание в школах Верхнеуслонского района
14:56 В Татарстане снизилось количество процедур ЭКО по ОМС
14:44 «Рисков нет»: глава Минфина РТ рассказал о цифровом рубле
14:20 В Билярске завершили третью очередь благоустройства Святого ключа
14:17 Нижнекамский мухтасибат передал автомобиль для бойцов СВО
14:00 Фарид Мухаметшин переизбран главой движения «Татарстан – новый век»
13:36 В двух садовых товариществах под Челнами обновят более 7 км электросетей
12:39 Мамадышский колледж получит почти 730 млн рублей на модернизацию
12:28 В Высокогорском районе торжественно открыли «Парту Героя»
12:07 Жительницы Лениногорского района изготовили 78 маскировочных сетей для бойцов
11:53 Порядка 110 тысяч школьников РТ приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»
11:41 Археологи нашли остатки домов и старинные предметы в Алькеевском районе
11:30 В спортшколы Казани после Дней открытых дверей записались более 1,2 тысячи детей
11:11 Дзюдо по выходным: как в Казани делают единоборства доступными для всей семьи
10:50 Студенты Татарстана поборются за победу во всероссийском конкурсе «#ТрудКрут»
09:56 Батков поздравил работников заповедного дела РТ с профессиональным праздником
09:26 Минэкономики РТ приглашает татарстанцев на экономический диктант
08:51 Козлов поручил помочь со спортзалом в селе Большие Ключи Татарстана
00:23 Казань принимает конференцию о Державине и диалектике культур
23:51 Женщины-депутаты Госсовета РТ обсудили организацию школьного питания
18:17 Подстанция «Марина» для «Новой Портовой» в Казани готова на 90%
17:40 Более 20 тыс. уличных светильников заменят в Казани до конца года
17:28 В Набережных Челнах закупят дизельное топливо на 776 млн рублей
16:14 В Челнах ветеранам СВО помогают восстановиться после пережитого на фронте
15:42 Читает газеты и следит за новостями: жительница Бугульмы отметила 100 лет
14:53 Татарстан занял первые четыре места в федеральном конкурсе орошаемых хозяйств
13:56 Татарстанские волонтеры отправились в Курскую область с гуманитарной миссией
13:52 Депутаты РТ одобрили законопроект о размещении нестационарных торговых объектов
13:49 СМИ: «Макс» стал основной площадкой для оперативных новостей губернаторов
13:14 В Актаныше люди с ОВЗ объединились для плетения масксетей бойцам СВО
12:25 Жители Татарстана разместили более 34,7 тыс. резюме на портале «Работа в России»
12:12 В Березкинской школе открыли парту Героя в честь выпускника-снайпера
12:12 Подать заявку на «Студент года» можно до 25 октября
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