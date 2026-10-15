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Как проходит реабилитация бойцов и ветеранов СВО в Казани
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Видео
Фестиваль индийского кино в Казани
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«Золотая лихорадка» Песошина: защитит ли «Стрела-Ак Барс» титул чемпионаДжейПи Нил снова хочет золото: московское «Динамо» опять последняя преграда
В эти выходные в Москве пройдет финал чемпионата России по регби. Трофей разыграют местное «Динамо» и казанская «Стрела-Ак Барс». А сегодня подопечные ДжейПи Нила провели открытую тренировку в столице Татарстана. Как команда готовится к битве за золото и какие победные традиции есть в клубе – в материале «ТИ-Спорта».
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Взмывая выше елей: СИБУР ускорил строительство «Корабельной рощи» в 1,5 разаВ обновленной «Корабельной роще» в Нижнекамске появятся бассейн, спа-зона, медцентр, велодорожки и летний кинотеатр
Полимерная опалубка производства «Нижнекамскнефтехима» позволила повысить скорость укладки бетона при строительных работах на «Корабельной роще». После реновации за более чем 6 млрд рублей санаторий сможет ежегодно принимать до 9 тыс. работников СИБУРа и членов их семей.
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«Передала курьеру 7 млн, выиграв полотенце»: эксперты о новых схемах мошенниковС начала года мошенники похитили у жителей Татарстана 3,7 миллиарда рублей
Знакомство в социальных сетях, розыгрыш призов, предложение оформить ИП и другие ловушки используют мошенники, чтобы установить контакт со своей будущей жертвой. Начав общаться, аферисты переходят к шантажу. Какие способы используют преступники и как не попасться на их удочку, объяснили сотрудники МВД, прокуратуры, Минцифры и психолог.
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Новый ФГОС: с 2027 года в школах России начнут изучать Тукая и ДжалиляВ российских школах нововведения вступают в силу с 1 сентября 2027 года
Новый федеральный образовательный стандарт, вступающий в силу с 1 сентября 2027 года, включит в программу по литературе произведения народов России, в том числе татарских поэтов Габдуллу Тукая и Мусу Джалиля, а также сократит внеурочную нагрузку старшеклассников на 20 часов и изменит число заданий в ОГЭ и ЕГЭ.
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В Татарстане зарегистрированы вспышки бешенства: в шести районах введут карантинПосле нападений кошек в нескольких районах Татарстана будет введен карантин по бешенству
В Татарстане сохраняется напряженная ситуация с бешенством диких животных. В республике зарегистрировано 29 неблагополучных точек по этому заболеванию, очаги выявлены в 18 районах и в Казани. Животные вакцинируются, ведется отстрел лисиц. Как распознать бешенство и что делать при встрече с опасным животным – в материале «Татар-информа».
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Что ждет владельцев бультерьеров: Госсовет РТ готовит обращение к МишустинуПарламентский комитет подготовил обращение о необходимости дополнительного правового регулирования по обращению с потенциально опасными собаками
Дополнительные меры защиты людей от нападения собак предложили депутаты Госсовета Татарстана. Они попросят закрепить их в федеральном законодательстве. Речь идет о расширении списка потенциально опасных собак и обучении их владельцев. Подробнее – в материале «Татар-информа».
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«Хватит на безбедную жизнь»: зачем Татарстан наращивает товарооборот с ИндиейЗавтра в Казани стартует второй Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ»
Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ», который пройдет с 14 по 17 октября, обсудили на брифинге в Кабмине РТ. За счет чего республика нарастила товарооборот с Индией в 9 раз, как Центр аюрведы в Зеленодольском районе поможет наладить бизнес и в какой индийский город может открыться новый прямой рейс из Казани – в материале «Татар-информа».
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«Запрет – меньшее зло»: в Татарстане хотят на пять лет закрыть продажу вейпов
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Учесть будущее в настоящем: за что экономистам из США дали Нобелевскую премию
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«Кэрри»: как девочка становится женщиной и при чем здесь скулшутинг*?
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Казань для карьеры: почему Татарстан выбирают для профессионального роста
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Мазепин «прорубает» окно в Европу: каковы шансы Казани на водный ЧЕ в 2028 году
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Юрист Манько объяснил, когда работодатель не вправе отказать в отпуске
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Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октябряМВД получит информацию о доходах мигрантов, а школы смогут закупать товары через маркетплейсы
С началом октября в России изменится ряд нормативно-правовых актов. В частности, ужесточится контроль в миграционной сфере, взаимодействие покупателей с маркетплейсами станет регламентироваться законом, а школы и детские сады смогут делать закупки через электронные площадки.
В Казани открылся фестиваль индийского кино в рамках российско-индийского бизнес-форума «TIME»14 октября 2026 25 фото
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12 Этаж
12 Этаж
Розалия Нургалеева: «Более 60 работ Фешина передаем на лучшую площадку в Китае»18 сентября 2026
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«На восстановление отрасли нужны триллионы»: эксперт о введении нового авиасбора26 сентября 2026
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Пресс-конференция о ежегодной флагманской премии Движения Первых и форуме «Алга! Поехали!», а также старте республиканских выборов в региональный Совет Первых14 октября 2026