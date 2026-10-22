Свист трибун и дилемма Гатиятулина: у «Ак Барса» пятое домашнее поражение подряд

«Ак Барс» дома проиграл «Торпедо» по буллитам — 1:2 Б. Гости железно владели преимуществом по броскам — 36:21. Для казанцев это пятое домашнее поражение подряд. Почему на «Татнефть-Арене» свистели, сколько матчей не забивает Хмелевский, что с Биляловым и что делать Анвару Гатиятулину — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Гол Терехова, химия с Зерновым и проблемы с добиванием

Казань дома уступила «Торпедо» по буллитам — 1:2 Б. Основное время завершилось 1:1, единственную шайбу «Ак Барса» на добивании забросил Семен Терехов, а Максим Арефьев сделал 34 сейва. Это уже третье поражение в сезоне, когда команда Анвара Гатиятулина теряет очки, ведя в счете, и пятое домашнее поражение подряд. «Торпедо» же выиграло у Казани второй матч в сезоне.

Единственный гол «Ак Барса» — работа Терехова на добивании. После матча Терехов отдельно подчеркнул, что с новичком Денисом Зерновым у них с первых же смен появилась отличная «химия».

«Считаю, что у нас отличная химия, в первых же играх стали создавать много моментов. С Гришей и Денисом у нас всё хорошо получается», – признался Терехов в разговоре с журналистам.

Зернов косвенно поучаствовал и в голе: выиграл вбрасывание в своей зоне, после чего помог доставить шайбу в зону соперника.

Семен Терехов Фото: ak-bars.ru

И это одновременно плюс и диагноз: моменты у чужих ворот возникают, но завершение пока вялое. Игра на добивании в целом по-прежнему хромает — позиционная атака не дает устойчивого давления.

Шансы были. Кирилл Семенов в первом отрезке матча филигранно обыграл соперника и выдал передачу на Алексея Бывальцева — забивать было нужно, но нет. Дмитрий Кателевский выходил «один в ноль» с вратарем и не смог забросить. Альберт Яруллин не реализовал момент во втором периоде. Равиль Якупов тоже имел шанс.

Александр Хмелевский Фото: ak-bars.ru

Сейчас в первой тройке играют Якупов и Александр Хмелевский — два нападающих, у которых в этом сезоне пока ноль голов. У Хмелевского безголевая серия достигла уже 17 матчей: сегодня он вновь не реализовал свои моменты. Требовать результата от такого нападения — все равно что просить прибыль у убыточного предприятия.

Арифметика бросков добивает: во втором периоде — 5:17 в пользу «Торпедо», в третьем — 5:11. Общий итог — 21:36. «Ак Барс» цеплялся за за счет, но инициативу отдал почти полностью.

Арефьев держал матч, но буллиты — отдельная история

Максим Арефьев провел мощный матч: 34 сейва и несколько спасений уровня. Он буквально «вытащил команду» до буллитов. Он отразил плотный бросок Никиты Камалова в дальний угол щитком, выручил после броска в упор Михаила Воробьева, справился с добиванием после броска Егора Виноградова, парировал бросок Владимира Ткачева в открытый угол, выкинув щиток, и совершил суперсэйв в концовке, когда Воробьев бросал практически в пустые ворота.

Но серия буллитов — не его история. Гости победили 2:1, и Арефьев не смог помочь команде в серии. Это тянется еще с МХЛ: буллиты не самая сильная сторона вратаря. Хмелевский не забил и в серии буллитов — его попытка не принесла команде победы.

«Мы используем разные инструменты. Сейчас стараемся не давить, а подсказывать тактические моменты. У Саши в каждой игре есть хорошие моменты — ждем от него гола. Забьет — придет уверенность», – считает Гатиятулин.

Максим Арефьев Фото: ak-bars.ru

Важный нюанс: основной вратарь Тимур Билялов пропустил эту игру из-за болезни. Гатиятулин после матча объяснил ситуацию так:

«Тимур простудился, у него была температура, даем возможность восстановиться. Обсудим с докторами, поедет ли он в поездку или нет. Примем решение», – прокомментировал ситуацию с голкипером наставник.

В итоге в воротах вышел Арефьев, а запасным был заявлен Александр Столпеченков.

Пять домашних поражений, свист и острые слова Гатиятулина

График тоже нужно учитывать: команда приехала с выезда, провела один домашний матч — и вновь едет на выездную игру, в этот раз с челябинским «Трактором». Но проблемы, которые идут пластом, сами собой не уйдут. В ребятах есть рвение побеждать, но пока добиться результата трудно.

В концовке третьего периода болельщики на «Татнефть-Арене» свистели. Никита Дыняк после матча попросил поддержки.

«Хочется попросить наших болельщиков поддержать нас в этот трудный момент. Нам самим не нравится наша игра — хочется еще большей поддержки. Может, я и не должен так говорить, потому что мы должны играть лучше, но болельщики — наш шестой игрок. Они способны нам помочь», – сказал Дыняк.

Казанцы не откатываются назад, не боятся идти в атаку, играют чуть поосторожнее. Главное, чтобы игра построже приносила результат – команде нужна какая-то стабильность.

Никита Дыняк Фото: ak-bars.ru

Анвар Гатиятулин про свист с трибун рассуждал предметнее:

«Хотели порадовать наших болельщиков положительным результатом. Я говорю о процессе, который мы выстраиваем. Полгода назад Якупов был игроком ВХЛ, а сейчас он в первой тройке “Ак Барса”. Это нужно принять, в том числе ментально. Нам нужна стабильность на протяжении всего матча и чтобы она переходила от матча к матчу», – поделился с журналистами тренер.

Пока Арефьев тащит, а нападение молчит, разговоры о процессе и ментальности будут звучать убедительно только при одном условии — когда шайбы начнут залетать в чужие ворота, а не только в свои.