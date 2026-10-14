Свищёв — о запросе FIS у Большунова дополнительных документов: «Это бред»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв резко отреагировал на информацию о том, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) запросила у трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова дополнительные документы для получения нейтрального статуса.

«Это бред. Я не знаю, кто это придумывает. Мы ждём декларацию, но не получали от FIS запрос о предоставлении дополнительных документов по Большунову», — цитирует Свищёва ТАСС.

Ранее сообщалось, что FIS запросила у российского лыжника дополнительные документы, что может затянуть процедуру получения нейтрального статуса. Большунов подавал заявку на статус, но получил отказ в прошлом сезоне. Нынешние критерии FIS стали мягче, однако образец декларации о нейтральности до сих пор не направлен российской стороне.

Напомним, что FIS объявила о допуске российских лыжников в нейтральном статусе в сентябре. Первыми статус получили Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков, Никита Денисов и Савелий Коростелёв. Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.