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На главную ТИ-Спорт 14 октября 2026 13:56

Свищёв — о запросе FIS у Большунова дополнительных документов: «Это бред»

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Свищёв — о запросе FIS у Большунова дополнительных документов: «Это бред»
Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв резко отреагировал на информацию о том, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) запросила у трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова дополнительные документы для получения нейтрального статуса.

«Это бред. Я не знаю, кто это придумывает. Мы ждём декларацию, но не получали от FIS запрос о предоставлении дополнительных документов по Большунову», — цитирует Свищёва ТАСС.

Ранее сообщалось, что FIS запросила у российского лыжника дополнительные документы, что может затянуть процедуру получения нейтрального статуса. Большунов подавал заявку на статус, но получил отказ в прошлом сезоне. Нынешние критерии FIS стали мягче, однако образец декларации о нейтральности до сих пор не направлен российской стороне.

Напомним, что FIS объявила о допуске российских лыжников в нейтральном статусе в сентябре. Первыми статус получили Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков, Никита Денисов и Савелий Коростелёв. Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.

#Александр Большунов #лыжные гонки
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