Свищёв — о диалоге с FIS: «Есть опасения по спортсменам, которым уже отказывали»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв рассказал о ходе переговоров с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) по вопросу допуска российских спортсменов в нейтральном статусе. Он подтвердил, что диалог носит конструктивный характер, однако опасения по отдельным атлетам сохраняются.

«Мы проговаривали с FIS, что нет каких-то фамилий, которые не должны попасть в список на получение нейтрального статуса. Так что у нас все атлеты в равной позиции. Вне зависимости от того, олимпийские это чемпионы или начинающие спортсмены, которые впервые выходят на международную арену. Поэтому надеемся, что все атлеты получат нейтральный статус. У нас ещё есть время по подаче заявки, многие спортсмены ещё не успели этого сделать», — сказал Свищёв в беседе с «Матч ТВ».

Отдельно он остановился на ситуации с лидерами команды, ранее получавшими отказы. «Конечно, беспокоит вопрос лидеров. Есть некоторые опасения с теми атлетами, которые подавали на статус ранее, и им уже отказывали. Но за каждого спортсмена, кто по какой-то причине не получит статус, будем бороться, будем везде отстаивать его интересы. И мы об этом говорили с FIS. Планируем, что федерация нас услышит. Идет доверительный профессиональный диалог», — добавил глава ФЛССР.

Напомним, что ранее FIS объявила о допуске российских лыжников в нейтральном статусе, однако образец декларации о нейтральности до сих пор не направлен российской стороне. Первыми статус получили Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков, Никита Денисов и Савелий Коростелёв. Вопрос по Александру Большунову и другим лидерам остаётся открытым.