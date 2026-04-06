Свищев заявил, что обсудит с FIS вопрос допуска Большунова до международных стартов

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев предположил из-за чего российского лыжника Александра Большунова не допускают до мировых соревнований. Также он заявил, что обсудит это с FIS (Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда).

«Большунов остается лидером и на международном уровне. Он, безусловно, один из сильнейших спортсменов современности. Возможно, именно поэтому его и не допускают к международным соревнованиям, придумывая различные причины. Это, кстати, тоже будет одной из тем наших обсуждений с международной федерацией», - сказал Свищев «РИА Новости Спорт».

В преддверии зимней Олимпиады-2026 FIS отказала Большунову в предоставлении нейтрального и в последующей апелляции, под предлогом, что последняя не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.