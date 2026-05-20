Свищев: «Встреча с Вяльбе и Губерниевым была непростой»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Москве прошла встреча президента Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрия Свищева с бывшей главой ФЛГР Еленой Вяльбе и комментатором Дмитрием Губерниевым.



После исторического разговора Дмитрий Свищев все прокомментировал в разговоре с «Матч ТВ»:

«Встреча была непростая, но конструктивная. Итог меня лично удовлетворяет. Мы все договорились о том, что будем сотрудничать и работать в новой федерации. Задач поставлено много, видов спорта много, нужна консолидация всех сил, всех людей, которые могут в этом помочь. Обсудили прошлое и будущее. Нюансы, конечно, были. Но это уже мои друзья — Елена Валерьевна (Вяльбе) и Дмитрий Губерниев — сами могут вам рассказать. Но итог лично меня удовлетворил, работаем в новой федерации».



Накануне, было официально объявлено о создании Ассоциации зимних видов спорта. А также о том, что ее возглавит Дмитрий Свищев.