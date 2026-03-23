Конец эпохи Вяльбе и новая глава федерации: в надежных ли руках лыжи России

Дмитрий Свищев – новый глава объединенной ассоциации лыжного спорта России. Он сменил на данном посту предыдущего руководителя Елену Вяльбе, трудившуюся в данной должности 16 лет. Какие изменения ждут лыжный спорт в будущем и станет ли назначение Свищева новым витком в налаживании связей с международными федерациями – в материале «ТИ-Спорта».





Лыжный спорт в России на пороге грядущих перемен. Во-первых, Федерация лыжных видов спорта отныне преобразуется в новообразованную Ассоциацию лыжных видов спорта России. Главой же этой новообразованной организации, как оказалось, будет не Елена Вяльбе, возглавлявшая организацию с 2010 года. Ее сменил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев. Его кандидатура была избрана на последнем общем собрании президентов федераций лыжных видов спорта. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев позднее подытожил в своем телеграм-канале, что этим решением был сделан важный шаг в направлении развития данного вида спорта в России.

«Важный шаг сегодня сделан на общем собрании членов Ассоциации лыжных видов спорта России - Ассоциация получила нового руководителя Дмитрия Свищева. Благодарю Елену Вяльбе за ее работу. В декабре прошлого года совместно с Минспортом, Олимпийским и Паралимпийским комитетами России выигран иск в CAS против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Эта победа открыла нашим спортсменам возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Италии. Мы продолжим защищать право наших молодых спортсменов на честное и равное участие в соревнованиях», – написал Дегтярев.

После своего официального назначения Дмитрий Свищев пояснил, в чем будет состоять его главная задача. Новый глава Ассоциации лыж будет в большей степени сосредоточен на менеджементе в области управления и администрирования. А вот развитием спорта непосредственно будут заниматься его коллеги. При этом бывший руководитель организации Елена Вяльбе остается в качестве одного из сотрудников лыжной ассоциации и будет активно работать в данном направлении.

«Я буду выступать в какой‑то степени в роли менеджера в области управления и администрирования организации, а коллеги продолжат свою работу по развитию видов спорта, ведь они огромные профессионалы своего дела.

Впереди у нас большой и непростой путь, много работы на благо лыжного спорта России, в том числе восстановление на международной арене под флагом и гимном. Лыжные виды спорта сегодня — не только классические гонки и слалом. Это десятки новых, невероятно зрелищных дисциплин, которые привлекают молодежь. И наша, моя задача – сделать так, чтобы каждый ребенок в любой точке страны имел возможность попробовать, влюбиться и, возможно, стать новым чемпионом» – приводит слова Свищева «Матч ТВ».

Кто такой Свищев?

Дмитрию Свищеву – 56 лет. Ранее он возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту (с 2021 по 2023 гг.), а в настоящий момент является первым заместителем председателя. Также новый глава ассоциации лыжного спорта России имеет на своем профессиональном счету 15-летний опыт руководящей должности в Федерации кёрлинга и управляет организацией по настоящее время. Однако вероятнее всего в скором времени данный пост он оставит.

Стоит отметить, что именно под руководством Дмитрия Свищева керлинг как вид спорта в России вышел на новый уровень, а национальная команда добилась значимых результатов и поднялась на ведущие строчки мирового рейтинга. Одними из таких значимых достижений стали – победа на чемпионате мира в миксте-2016, а также бронза зимних юношеских Олимпийских игр-2020 среди смешанных команд. Вместе с тем, в годы его правления федерацией произошел и самый громкий скандал во время Олимпиады-2018, связанный с Александром Крушельницким, получившим четыре года дисквалификации за употребление запрещенного препарата (мельдония).

С декабря 2024 года Свищев трудится в исполкоме Олимпийского комитета России, куда он попал под пролонгацией Министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Исходя из напутственных слов главы Минспорта России, стало понятно, что основной задачей Свищева на посту главы ассоциации лыж он видит именно в налаживании международных отношений, которые за последнее время, мягко говоря, натянуты. А также в частности - продвижении молодежного российского спорта и защита интересов на мировой арене.

Отметим, под началом управления Дмитрия Свищева, как главы Ассоциации лыжного спорта, будут входить Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта. Свищев имеет награды «Отличника физической культуры и спорта», «Орден Дружбы», медаль «В память 30-летия Игр XX Олимпиады 1980 года в г. Москве», а также отмечен Почетной грамотой правительства РФ за большой вклад в развитие физкультуры и спорта.

Новая метла будет мести по-новому?

Назначение Дмитрия Свищева действительно станет новой вехой в развитии лыжного спорта, а особенно учитывая, что объединенная федерация лыжных видов спорта – это совершенно новая организация, пусть и образованная на базе ФЛГР (Федерация лыжных гонок России). Тренеры и спортсмены связывают большую надежду в предстоящими изменениями. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко предположил, что с приходом нового управленца лыжный спорт изменится в лучшую сторону как в России, так и на мировом уровне.

«Это новое назначение человека, который действительно погружен в спорт, в большой спорт, понимает интересы спортсменов. Надеюсь, что все сдвинется в лучшую сторону, в том числе на международном уровне. Поживем - увидим, как будет дальше. Здесь многое будет зависеть от работы», - приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что Дмитрию Свищеву придется не просто, чтобы поддержать уровень российских лыж на том высоком уровне, на котором они сейчас находятся.

«Уровень российских лыжных гонок находится на самом высоком уровне. Свищёву придется постараться, чтобы поддерживать этот уровень. Человек должен себя показать в конкретной отрасли и конкретном деле. Специфика лыжных гонок - это успешная и самодостаточная федерация, а фристайл, лыжное двоеборье и прыжки с трамплина — это совсем другое. Нужно очень хорошо во всём разбираться и быть вхожим в эти виды спорта. Необходимо найти со всеми контакт. Желаю Свищёву успеха, чтобы лыжные гонки не ударили в грязь лицом», – сказал Васильев Metaratings.

Губерниев: «Вяльбе останется вице-президентом по укрыванию пледами»

В середине марта Елена Вяльбе сделала шокирующее заявление, что в скором будущем руководящий статус в лыжах ей принадлежать не будет, а федерация будет называться иначе. При этом, как было упомянуто выше, бывшая глава лыжной федерации остается работать в новой организации. Пока неизвестно, в какой роли. По некоторым предположениям, Вяльбе может занять должность вице-президента в объединенной федерации лыж. Однако пока эти домыслы остаются на уровне слухов.

Ранее известный телекомментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался в адрес Вяльбе относительно ее будущей должности в новом штабе, заявив, что там она может занять лишь должность «вице-президента по укрыванию пледов».

«Поблагодарим Елену Валерьевну за работу. Объединенную федерацию возглавит другой человек. Елена Валерьевна, видимо, останется вице-президентом по укрыванию пледами. Она очень хорошо укрывает пледами спортсменов после финиша и, видимо, продолжит это делать. Ну а я, по многочисленным просьбам российских болельщиков, остаюсь на посту спортивного комментатора. Живу в унисон со страной. Не могу подвести зрителей. Федерацию новую я не возглавлю и свои голоса с удовольствием передам новому руководителю. Я знаю, кто это, но вам пока не скажу, - сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24.

При этом вклад Вяльбе в лыжный спорт России трудно недооценить. Во время своей профессиональной спортивный карьеры она трижды удостаивалась олимпийского «золота» и четырежды – «бронзы». На сегодняшний день она одна из самых титулованных лыжниц в истории России. На ее счету также 14 побед и три серебряных медали на чемпионатах мира.

Дегтярев заставил Вяльбе принести публичное извинение за свои высказывания в адрес иностранных коллег

После окончания спортивной карьеры Елена Вяльбе впервые баллотировалась на пост президента ФЛГР в 2004 году, но тогда уступила по количеству голосов вице-президенту ОКР Владимиру Логинову. Однако получила должность вице-президента организации. А с 2020 года она возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России, продолжив работу в ФЛГР и главным тренером сборной России.

В 2021 году Вяльбе была избрана в совет Международной федерации лыжного спорта. Отметим, что тогда в состав совета попали 16 человек. Вяльбе во время голосования заняла 16-е место из 19 кандидатов. Кроме того, она стала первой женщиной за всю историю Международной федерации лыжного спорта, которую утвердили в Совет по результатам голосования делегатов.

Однако в последнее время Елена Вяльбе несколько утратила свой авторитет на мировой арене, в том числе из-за своих нелестных высказываний в адрес международных коллег. Например недвусмысленно намекала, что только силовое воздействие на британскую столицу поможет вернуть российских спортсменов на международную арену, а также выступала против допуска россиян без национальной символики. По мнению Министра спорта РФ Михаила Дегтярева все вышеперечисленное подорвало авторитет российских команд. Глава Минспорта выразил недовольство на этот счет и провел собрание с представителями олимпийских федераций на этот счет, заставив Вяльбе принести извинение.

«Проблема, которая просматривалась и сильно мешала, – разноголосица, махновщина в отношениях с международными партнерами. Все, кому не лень, куда-то ехали, о чем-то говорили, потом транслировали вовне. С кем они советовались, что обсуждали - непонятно. То наших олимпийцев называли иноагентами, то обещали сбросить бомбы на европейские столицы», – цитирует Дегтярева «ТАСС». Позднее Вяльбе принесла публичное извинение за свое высказывание о Лондоне, но, как говорится, осадочек-то остался.