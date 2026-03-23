23 марта 2026 17:26

Свищев рассказал, какую роль он будет исполнять в должности главы Ассоциации лыж РФ

Фото: пресс-служба Комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Дмитрий Свищев, кандидатуру которого накануне утвердили в должности главы Ассоциации лыжных видов спорта заявил, что его роль в организации будет больше сосредоточена в области управления и администрирования, а развитием спорта будут заниматься его коллеги.

«Я буду выступать в какой‑то степени в роли менеджера в области управления и администрирования организации, а коллеги продолжат свою работу по развитию видов спорта, ведь они огромные профессионалы своего дела.

Впереди у нас большой и непростой путь, много работы на благо лыжного спорта России, в том числе восстановление на международной арене под флагом и гимном. Лыжные виды спорта сегодня — не только классические гонки и слалом. Это десятки новых, невероятно зрелищных дисциплин, которые привлекают молодежь. И наша, моя задача – сделать так, чтобы каждый ребенок в любой точке страны имел возможность попробовать, влюбиться и, возможно, стать новым чемпионом», – приводит слова Свищева «Матч ТВ».

Также Свищев отметил заслуги бывшего главы Ассоциации лыж Елены Вяльбе, возглавлявшую организацию с 2020 года, и коллег – Леонида Мельникова, Алексея Курашова, Дениса Тихомирова и Дмитрия Дубровского, заявив, что развитие данного вида спорта без их участия невозможно.

Дмитрий Свищев является депутатом Госдумы РФ. С 2021 по 2023 год он возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту, а в настоящий момент является первым заместителем председателя. Кроме того, Свищев имеет 15-летний опыт в качестве руководителя Федерации кёрлинга. Также с декабря 2024 года он трудится в исполкоме Олимпийского комитета России.

#Федерация лыжных гонок РФ #елена вяльбе
