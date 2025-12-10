Свищев о допуске Коростелева и Непряевой: Это очень важно для нас

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Депутат Госдумы РФ и первый зампредседателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отметил важность допуска Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой до отборочных соревнований к Зимней Олимпиаде-2026.

«Теперь мы можем участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпиаде. Два наших известных спортсмена уже получили необходимый статус. Это очень важно для нас. Очень надеемся, что лыжники пройдут квалификацию и всё‑таки будут на Олимпийских играх. Важно, что и по белорусским спортсменам принято подобное решение. Мы их поздравляем и очень рады за них. Поздравляю и нашу федерацию, работа вместе с ОКР проведена колоссальная.

Жалко, что только два наших спортсмена на сегодняшний день прошли непростую процедуру согласования с МОК и международной федерацией. Я, конечно, думал, что будет больше наших ребят, но хотя бы так», – сказал Свищев «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева примут участие в отборочных соревнованиях на Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Ближайший этап Кубка мира пройдет в городе восточной Швейцарии в Давосе с 12 по 14 декабря 2025 года.