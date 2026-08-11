Свищев: Новое руководство FIS понимает незаконность отстранения лыжников из РФ

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Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев выразил уверенность, что российские спортсмены вскоре вернутся на международные соревнования. Он сообщил, что переговоры с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) активно ведутся и уже есть положительные подвижки.

«Я считаю, что положительные подвижки будут, они уже есть. Мы в процессе переговоров. Думаю, наши спортсмены должны сконцентрироваться на том, чтобы готовиться к соревнованиям международного уровня», – заявил Свищев РИА Новости.

Он подчеркнул, что руководство федерации во главе с ним, Еленой Вяльбе и Екатериной Галкиной ежедневно работает над этим вопросом, общаясь с коллегами из FIS. По его словам, новое руководство международной организации осознает, что отстранение российских лыжников затянулось и является незаконным.

«Сейчас у FIS новое руководство, они прекрасно понимают, что отстранение наше незаконно, что оно затянулось. Мы ищем пути возвращения наших спортсменов», – сказал Свищев.

Напомним, что официальных условий допуска российских лыжников к новому сезону со стороны FIS пока объявлено не было.