Свищев намерен связаться с FIS по ситуации с Большуновым

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Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев намерен связаться с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) относительно предоставления нейтрального статуса трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, который на домашних соревнованиях представляет Республику Татарстан.

«Официальной информации у меня пока нет. Я прочитал это у норвежцев, но хотелось бы увидеть ответ от самой FIS. Я буду с ними связываться», – заметил российский спортивный функционер в разговоре с ТАСС.

Ранее норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники рассказал, что совет FIS на заседании 3 ноября согласовал уточнения к правилам предоставления нейтрального статуса, которые не позволят Большунову вернуться на международные турниры.

До этого Международная федерация лыжного спорта и сноуборда 2 сентября сообщила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне 2026–2027 годов в нейтральном статусе, а 22 сентября – изменила условия подачи заявки на его получение.

Тогда из перечня обстоятельств, делающих обретение нейтрального статуса невозможным, исчезло упоминание структур, аффилированных с Вооруженными силами и органами национальной безопасности. Это открыло возможность возвращения на международные состязания спортсменам, связанным с «Динамо» и ЦСКА.

Позднее появилась информация, что международная федерация запросила у российского лыжника дополнительные документы, что может затянуть процедуру получения нейтрального статуса, а также будто бы порекомендовала ему подождать до следующего сезона.

Большунов фигурирует в предварительном списке состава сборной России на первые два этапа Кубка мира – в финской Руке и норвежском Тронхейме. Однако нейтрального статуса у него всё еще нет. При этом для нейтральных спортсменов из РФ предусмотрена максимальная квота, действовавшая на момент отстранения – то есть 12 мужчин и 12 женщин.