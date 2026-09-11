Свищев: «Мы ждем разъяснений по отказу Большунову. У нас много вопросов»

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Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев сообщил, что FIS пока не направила российской стороне образец «декларации нейтральности». Без этого документа невозможно запустить процедуру допуска спортсменов. Свищев выразил надежду, что бумаги поступят до конца недели, и отметил, что у федерации нет недопонимания с FIS.

«Пока не получали. Его должны прислать до конца недели, но пока что‑то не получили. Но решение о допуске принято, поэтому декларация будет так или иначе. Поэтому сейчас ждем ее, чтобы ускорить наши процессы. Чтобы понять, как мы дальше будем двигаться», — приводит слова Свищева «Матч ТВ».

Отдельно Свищев прокомментировал вопрос о возможном пересмотре заявки Александра Большунова, которому ранее было отказано в нейтральном статусе. «Как раз и ждем эти разъяснения. У нас тоже много вопросов. Но на сегодняшний день у нас нет оснований в чем‑то не доверять FIS. Мы обозначили все наши ожидания, тревоги. В том числе по Александру. Может, поэтому и есть некие задержки», — добавил он.

По словам Свищева, все российские спортсмены готовятся к сезону с прицелом на международные старты, однако пока неизвестно, как именно будет устроен механизм допуска и когда можно будет оформлять визы и заявки.