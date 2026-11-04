Свищев: европейцы раздувают истерию вокруг Большунова и российских лыжников

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Европейские средства массовой информации раздувают истерию вокруг трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и других лидеров российских лыжных гонок, заявил ТАСС председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.

Ранее стало известно, что лыжные федерации Норвегии, Швеции, Финляндии и ряда других стран обратились в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) с протестом против предоставления нейтрального статуса Большунову, допуская в таком случае вариант бойкота соревнований.

По словам Свищева, российскую команду не хотят видеть несколько стран, а сильных спортсменов пытаются изолировать. Он отметил, что вокруг Большунова и других лыжников, которые могут нарушить гегемонию норвежцев, идет истерия в прессе стран Северной Европы, и их пытаются не допустить: нейтральный статус предоставляют, а визы не дают.

Свищев добавил, что FIS может принять решение по выдаче нейтрального статуса Большунову в ближайшие дни. По его словам, у него с FIS сложились четкие и правильные отношения: там приняли решение о допуске российских спортсменов и пытаются отстаивать их интересы, за что он благодарен. Другой вопрос – справятся ли они с таким натиском со стороны коллег из европейских национальных федераций и политиков, отметил собеседник ТАСС.