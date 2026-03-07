Свищев: «Допуск юношеских сборных – шаг к возвращению России в мировой спорт»

Фото: пресс-служба Комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал хорошей новостью решение о допуске юношеских и молодежных сборных России к международным турнирам и выразил надежду, что вскоре на международную арену смогут вернуться и основные национальные команды. Об этом он рассказал «ТАСС».

Ранее председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил агентству, что юношеские и молодежные команды получили право участвовать в соревнованиях по итогам заседания совета Международной федерации гандбола, которое состоялось 27 февраля.

Свищев отметил, что рассматривает это решение как положительный сигнал и признак того, что игровые виды спорта с участием российских команд постепенно возвращаются в международные турниры. По его словам, международные федерации начинают выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета.

Депутат выразил надежду, что со временем такие решения будут распространяться и на основные взрослые сборные. Он также заявил, что, по его мнению, российских спортсменов следует полностью вернуть в международные соревнования, несмотря на резкую реакцию некоторых европейских стран.

В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в юношеских дисциплинах с использованием флага и гимна. Эта рекомендация касается как индивидуальных, так и командных видов спорта.

Российские сборные и клубы не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года из-за ситуации на Украине. Летние Олимпийские игры – 2028 пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.