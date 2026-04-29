Свищев: «Было бы неплохо ввести потолок зарплат в РПЛ»
Первый зампредседателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев считает, что нужно внимательнее относиться к тому, какие зарплаты получают футболисты в России и в нынешней экономической ситуации в стране стоит ввести потолок зарплат в РПЛ.
– В КХЛ есть потолок зарплат. Нужно ли его ввести в РПЛ?
– В сегодняшней ситуации было бы неплохо ввести потолок зарплат. Мы видим экономическую ситуацию, понимаем, что сейчас нас поджимают со всех сторон.
Это не может не отразиться на инвестициях в спорт. Глобальные спонсоры сбежали. Я считаю, что в нынешних условиях надо жить по возможностям.
Нужно внимательно относиться к тому, какие зарплаты получают российские и зарубежные футболисты», – ответил Свищев News.ru.
Все команды из России и Белоруссии отстранены от международных соревнований с 2022 года.