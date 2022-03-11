Свиридов, Пушкин и Чайковский: Госоркестр РТ и Вениамин Смехов разыграли русскую «Метель»

Государственный академический симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского совместно с Вениамином Смеховым представили в Казани литературно-музыкальную композицию «Метель». О том, сочетается ли проза и музыка и чем сегодня является искусство, — в репортаже ИА «Татар-информ».

ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского совместно с Вениамином Смеховым представили в Казани литературно-музыкальную композицию «Метель» Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

«Год назад наше знакомство с Александром Сладковским превратилось в дружбу»

Проза или музыка – сегодня трудно дать однозначный ответ что из этого появилось первым и что сильнее цепляет человеческую душу. Однако то, что симбиоз этих видов искусств приносит двойное удовольствие, что доказал на литературно-музыкальном вечере в Большом концертном зале имени Сайдашева Госоркестр РТ под управлением Александра Сладковского. За литературную часть концерта был в ответе известный российский актер, режиссер и литератор Вениамин Смехов.

На суд слушателей они представили уникальное произведение по повести Александра Пушкина «Метель» на музыкальное полотно, сотканное из фрагментов частей «Метели» Георгия Свиридова. Руководить процессом за дирижерский пульт встал сам маэстро Сладковский, которого с Вениамином Смеховым связывает дружба.

Вениамин Смехов: «Год назад наше знакомство с Александром Сладковским превратилось в дружбу» Фото предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

«Год назад наше знакомство с Александром Сладковским превратилось в дружбу. Я дал большой творческий вечер в Татарской филармонии, а после был приглашен в качестве почетного гостя на концерт блестящего оркестра Татарстана. Именно тогда у Сладковского появилась чудесная идея нашего совместного выступления», - рассказал Смехов.

Повесть «Метель» была написана Пушкиным в 1830 году – золотую пору его творчества. Образец великолепной, лаконичной и ясной прозы представляет собой, в сущности, анекдот о провинциальной девушке, которая решила сбежать из дома, чтобы в тайне от родителей обвенчаться со своим избранником, и о том, как метель вмешалась в планы влюбленных и в результате полностью изменила судьбы сразу трех человек.

Из уст Вениамина Смехова лилась лирика Пушкина, а его подобранные интонации под каждого персонажа делала героев истории настоящими, с неповторимыми чертами. В свою очередь ГАСО РТ в вальсовых, маршевых, романсовых интонациях живо рисовал картину современной Пушкину провинциальной России: маленьких городков и усадеб.

ГАСО РТ в вальсовых, маршевых, романсовых интонациях живо рисовал картину современной Пушкину провинциальной России Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

«В современных реалиях культура и искусство – утешительный инструмент»

Продолжился концерт исполнением Пятой симфонии Петра Чайковского, которая считается одним из ярчайших произведений в творчестве мирового классика. И хотя сам Петр Ильич сомневался в этом («С каждым разом я все больше и больше убеждаюсь, что последняя симфония моя – произведение неудачное, и это сознание случайной неудачи (а может быть, и падения моих способностей) очень огорчает меня. Симфония оказалась слишком пестрой, массивной, не­искренней, растянутой, вообще очень несимпатичной», – пишет он в одном из писем Надежде фон Мекк), мнение это было несправедливым.

Противопоставление судьбы и человека здесь – основная тема всей симфонии. От музыкального образа «полнейшего преклонения перед судьбой» во вступлении, через нарастающее сопротивление и драматическую, полную накала борьбу первой части, сквозь лирический образ второй и изменчивого вальса третьей к победному, торжествующему звучанию финала, ГАСО РТ лихо писал масштабное полотно, тонко реагируя на все музыкальные нюансы симфонии.

По словам Смехова, именно такие концерты дарят надежду даже в самые темные времена Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

По словам Смехова, именно такие концерты дарят надежду даже в самые темные времена. «Наверное, в современных реалиях культура и искусство – в своем роде утешительный инструмент. И, пожалуй, явственно это ощущается именно в России», – считает Смехов.

Госоркестр РТ продолжает свою работу в полном объеме. Уже 16 марта им будет открыт III Международный органный фестиваль. В стенах ГБКЗ имени Сайдашева выступит солистка Хироко Иноуэ. За дирижерский пульт перед ГАСО РТ встанет Дмитрий Матвиенко (Беларусь).