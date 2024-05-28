Светский раут, который соберет ведущих промышленников и строителей Республики Татарстан

Событие приурочено к 100-летию «Строительной газеты», ведущего отраслевого издания отечественного строительного комплекса, главного информационного партнера Минстроя России.

Дата и время: 26 июня 2024 года. Сбор гостей в 17:30. Место проведения: Казань, Отель TASIGO Kazan Palace 5*, банкетный зал ТОПАЗ. Количество участников: 180+.

Аудитория: ведущие девелоперы, представители промышленных и строительных компаний, руководители профильных объединений и союзов. Дресс-код: Black tie.

Корпоративный IQ-чемпионат объединит участников для расширения деловых контактов и обмена опытом на федеральном и региональных уровнях. Игра обещает стать ярким событием в культурной жизни города.

Ведущий - магистр игры "Что? Где? Когда?", четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова» Максим Поташев выступит главным секундантом интеллектуальной схватки. В Казани событие состоится впервые.

Тема: «Интеллектуальная битва «СТРОИТЕЛИ VS ПРОМЫШЛЕННИКИ».

Программа: 17:30:00-18:30 – сбор гостей, фуршет, музыкальный перфоманс.

18:30-22:30 – приветствие участников, три раунда игры, музыкальная программ, фуршет, награждение, нетворкинг.

Корпоративный IQ-чемпионат уже трижды проходил в Москве. Приглашаем к участию корпоративные команды до 8 человек, можно присоединиться или объединиться в сборные команды. В рамках события будет представлена выставочная экспозиция, на которой лучшие компании строительной индустрии Республики Татарстан смогут презентовать свои решения и уникальные разработки.

Участием в проекте мы поддерживаем Идею Национальной социальной инициативы, которая прозвучала на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 9 июля 2020 года. Программа была запущена в 2021 году, к ее реализации уже присоединилось более 70 российских регионов. Социальная инициатива #котЖизни - поддержка человека в различных жизненных ситуациях.

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