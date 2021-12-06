Световые панно и почти 3 тыс. метров дюралайта украсят Менделеевск перед Новым годом

Световые панно, установка снежных фигур и 2,8 тыс. метров дюралайта украсят Менделеевск перед Новым годом. Подробностями новогоднего оформления на деловом понедельнике поделился заместитель руководителя исполкома Менделеевского района Сергей Метальников.

По словам докладчика, на улице Фомина уже установлены 13 световых панелей на электрических опорах, а на въезде на эту улицу до прокуратуры должны появиться десять снежных фигур. Их сооружением займутся образовательные организации.

Центральная елка будет красоваться в парке «Дружба». Установкой новогоднего дерева займется химзавод имени Карпова. Также здесь появится ледяной городок с лабиринтом, снежная и деревянная горки, будут установлены снежные фигуры уходящего и наступающего года, Деда Мороза и Снегурочки.

По всему периметру парка развесят гирлянды. Стволы деревьев здесь украсят дюралайтом, а на ветвях появятся украшения в виде каплей. После прихода устойчивых низких температур будет залит каток.

Новогоднее оформление затронет и ряд домов в Менделеевске. На это уйдет 2,8 тыс. метров дюралайта разных цветов, на 5 декабря уже использовано 1750 метров.

Руководитель района Радмир Беляев отметил, что в этом году на 3 млн рублей увеличился бюджет на украшение города. Это стало возможным благодаря градообразующим предприятиям.