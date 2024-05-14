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Общество 14 мая 2024 17:46

Световое шоу развернется на стенах Казанского Кремля в дни KazanForum

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С 17 по 19 мая на стенах Казанского Кремля, от Спасской до Тайницкой башни, можно будет увидеть световое шоу, посвященное историческим событиям и культурному наследию столицы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Представление приурочено к XV международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum». Сообщается, что оно будет отличаться от прошлогоднего — специалисты дополнили картинку новыми визуальными эффектами, а также изменили музыкальное сопровождение.

В пресс-службе отметили, что проекция начнет транслироваться с 20.00 и будет длиться до полуночи.

#казанский кремль #световое шоу #KazanForum
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