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Световое шоу развернется на стенах Казанского Кремля в дни KazanForum
С 17 по 19 мая на стенах Казанского Кремля, от Спасской до Тайницкой башни, можно будет увидеть световое шоу, посвященное историческим событиям и культурному наследию столицы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.
Представление приурочено к XV международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum». Сообщается, что оно будет отличаться от прошлогоднего — специалисты дополнили картинку новыми визуальными эффектами, а также изменили музыкальное сопровождение.
В пресс-службе отметили, что проекция начнет транслироваться с 20.00 и будет длиться до полуночи.
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