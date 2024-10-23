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Общество 23 октября 2024 14:20

Световое шоу на стенах Казанского Кремля продлено до 25 октября

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Световое шоу на стенах Казанского Кремля продлили до 25 октября. Видеопроекцию можно посмотреть на стенах Казанского Кремля от Спасской до Тайницкой башни с 17:00 до полуночи. Однако расписание может измениться, предупредили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

Напомним, что световое шоу открыли 20 октября в честь саммита БРИКС, который проходит в столице РТ по 24 октября включительно.

Жители и гости города на шоу смогут увидеть элементы и орнаменты культур стран-участников форума, силуэты городов, изображения исторических сцен и приветствия на языках БРИКС.

В 16-м по счету саммите, который стартовал 22 октября, подтвердили участие представители 33 государств. Во второй день мероприятия, 23 октября, состоится заседание XVI саммита БРИКС в узком составе и заседание в расширенном составе. Далее последует церемония официальной встречи глав делегаций – участников XVI саммита БРИКС и торжественный прием. Подробнее о программе – на сайте.

#световое шоу #Казань
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