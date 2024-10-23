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Световое шоу на стенах Казанского Кремля продлено до 25 октября
Световое шоу на стенах Казанского Кремля продлили до 25 октября. Видеопроекцию можно посмотреть на стенах Казанского Кремля от Спасской до Тайницкой башни с 17:00 до полуночи. Однако расписание может измениться, предупредили в пресс-службе мэрии столицы РТ.
Напомним, что световое шоу открыли 20 октября в честь саммита БРИКС, который проходит в столице РТ по 24 октября включительно.
Жители и гости города на шоу смогут увидеть элементы и орнаменты культур стран-участников форума, силуэты городов, изображения исторических сцен и приветствия на языках БРИКС.
В 16-м по счету саммите, который стартовал 22 октября, подтвердили участие представители 33 государств. Во второй день мероприятия, 23 октября, состоится заседание XVI саммита БРИКС в узком составе и заседание в расширенном составе. Далее последует церемония официальной встречи глав делегаций – участников XVI саммита БРИКС и торжественный прием. Подробнее о программе – на сайте.
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