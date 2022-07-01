Светомузыкальный фонтан в Менделеевске восстановят за 2 млн рублей

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

На восстановление светомузыкального фонтана в парке «Дружба» Менделеевска потребуется 1,5–2 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-секретарь администрации Менделеевского района Анастасия Шишкина.

Светомузыкальный фонтан не работает больше года. Руководитель района Радмир Беляев во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что он будет восстановлен в течение летнего сезона.

«Заказали все комплектующие. Есть вопросы по поставкам оборудования. Есть европейское оборудование, которое сейчас не поставляется. Мы нашли аналоги [от] российских производителей. Вопросом активно занимаемся», — заверил он.

Кроме того, в городе вскоре появится сухой фонтан в парке «Ушковские острова», который станет новым местом притяжения для жителей и гостей города. Фонтан станет втором по счету в Менделеевске.

Светомузыкальный фонтан был открыт в 2017 году к 50-летнему юбилею города. С тех пор он радовал жителей и гостей Менделеевска ярким шоу с участием музыки, водных брызг и света.