Светофоры еще на пяти перекрестках в Казани оснастили указателями о пешеходах на повороте

фото: Комитет по транспорту Казани

В Казани появилось еще несколько информационных секций с подсказками для водителей. Светящиеся панели сообщают о возможности перехода пешеходами проезжей части при повороте направо или налево. Об этом сообщает Комитет по транспорту столицы РТ.

Новые указатели находятся на светофорах, регулирующих проезд по следующим перекресткам:

— ул. Четаева — ул. Абсалямова

— ул. Чистопольская — ул. Нигматуллина

— ул. Ибрагимова — ул. Восстания

— ул. Ямашева — ул. Короленко

— ул. Комиссара Габишева — ул. Сафиуллина.

Как сообщается в телеграм-канале комитета, за 2022 год в Казани установлено 685 таких секций. В 2023 году сотрудники МКУ «АСУДД» продолжают их установку.

Так, в ближайшее время указателями оснастят перекрестки ул. Дубравная — ул. Абубекира Терегулова, Хусаина Мавлютова — ул. Братьев Касимовых, ул. Оренбургский тракт — ул. Даурская, ул. Спартаковская — ул. 2-я Газовая, ул. Тульская — ул. Авангардная, ул. Юлиуса Фучика — ул. Кул Гали