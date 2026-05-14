Светлов о выступлениях «Локомотива» в плей-офф: «Это приговор чемпиону»

Участник тренерского совета ФХР (Федерации хоккея России) Сергей Светлов, пояснил в чем «Локомотив» уступает «Ак Барсу» в финале плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.

«Локомотив» доминировал в сериях со «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым» не только в скорости, но и физически, ведь Ярославль – ровная, быстрая и габаритная команда.

Но «Ак Барс» – первый соперник в этом плей-офф, который не уступает чемпиону ни в скоростной агрессии, ни в габаритах. Во второй игре это бросалось в глаза.

Плюс тянутся из прошлого прежние проблемы «Локомотива». Трудно поверить, что Ярославль играет в финале чуть ли не с нулевой реализацией большинства. Ну и 22 потери во второй игре финала – это приговор чемпиону, с такими показателями матчи не выигрываются», – сказал Светлов Russia-Hockey.

Накануне «Локомотив» уступил «Ак Барсу» во втором матче финала плей-офф КХЛ с разгромным счетом 1:5. Следующая две игры пройдут в Казани 15 и 17 мая.