Светлане Радионовой на выставке в Набережных Челнах подарили экочасы ручной работы

Настольные часы ручной работы из вторсырья, которые смастерила экоктивистка Сармановского района Татарстана, победительница международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого» Азалия Ханнанова, вручили сегодня в подарок руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой на выставке в Набережных Челнах. Выставка организована в рамках итогового заседания Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в IT-парке.

«Это волшебные часы, которые мастерила я и вся наша экосемья — младший брат, мама и папа. Они сделаны из вторичных и природных материалов, каждая деталь приобрела в них вторую жизнь. За основу взят спил поваленного дерева, который мы нашли у лесопилки. В ход пошли моя старая игрушка и мох. Циферблат часов сделал мой папа из переработанного материала — переплавленного металла. Мастерили часы около трёх месяцев, в работу вкладывали душу», — рассказала «Татар-информу» Азалия Ханнанова.

Школьнице 15 лет, она учится в школе посёлка Джалиль. Семья Ханнановых известна своими экоделами в Сармановском районе. Активисты регулярно выходят на субботники, убирают мусор на берегах рек, сажают деревья.

«Мы — экосемья с 2011 года, ведём раздельный сбор мусора, участвуем в экоакциях и устраиваем их сами, сажаем деревья, участвуем в экосплавах, собираем мусор не только на берегах, но и на воде», — добавила Ханнанова.

Представители семьи Ханнановых три раза выходили в финал международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого». В этом году они также участвуют в конкурсе.

Выставка, рассказывающая о вкладе предприятий в защиту экологии, организована в IT-парке в рамках итоговой коллегии Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. В работе коллегии принимает участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.