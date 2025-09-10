news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 10 сентября 2025 13:01

Светлана Журова вступилась за букмекерские компании

Читайте нас в
Телеграм
Светлана Журова вступилась за букмекерские компании
Фото: сайт Госдумы РФ

Бывшая российская конькобежка, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова поделилась мнением об ужесточенном законодательстве в отношении легальных букмекеров.

«Люди, желающие сделать ставки, все равно найдут, где их сделать.

Я знаю, что реклама букмекерских компаний – это прибыль в детский спорт. Определенный процент от ставок идет на развитие спорта. Если запретить рекламу, соответственно, будет меньше отчислений.

Сейчас букмекеры делают хорошую помощь спорту, а государство не со всем до конца справляется. Эти отчисления – хорошее подспорье.

Мы пытаемся ограничить официальных букмекеров, но неофициальные как работали, так и будут это делать. Если мы ограничим нормальных букмекеров, то расцветут все нелегальные. Давайте лучше позаботимся блокировкой неофициальных контор, чей рынок гораздо больше, а доход у них идет мимо кассы, налогов и развития спорта.

Официальные букмекеры спонсируют мероприятия, федерации, лиги, платят налоги, делают отчисления на детский спорт, а серые конторы – ничего», – приводит слова Журовой «Советский спорт».

Напомним, накануне в Общественной палате РФ прошла общественная экспертиза законопроекта, который может ужесточить ответственность букмекерских компаний за рекламу своих услуг.

#букмекерские конторы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

9 сентября 2025
Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

9 сентября 2025