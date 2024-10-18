Светлана Журова предложила расширить полномочия ОКР

Светлана Журова

Фото: сайт Госдумы РФ

Олимпийскому комитету России следует заниматься работой по достижению спортсменами высоких результатов. Такое мнение «Татар-информу» выразила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Олимпийский комитет только выводил спортсменов на соревнования. В остальное время он занимался пропагандой олимпизма. Поэтому сейчас понятно, что мы не хотим пропагандировать такой олимпизм. ОКР – это общественная организация, которая может получать как гранты государства, так и привлекать внебюджетные деньги. Совмещая это, она могла бы тратить их на спорт высших достижений, заниматься его регулированием, работой федераций, но будет ли он называться Олимпийским комитетом – это уже вопрос», – сказала Журова.

По ее словам, в настоящее время эти функции выполняет Центр спортивной подготовки сборных команд. Депутат уверена, что данные полномочия мог бы на себя взять ОКР.

«Получилось бы такое государственно-частное партнерство. Туда также можно отнести регулирование различных лиг, особенно вновь создаваемых, это тоже кто-то должен делать. Также они могли бы спонсоров привлекать. Такие возможности расширили бы полномочия, и ОКР было бы чем заниматься», – отметила парламентарий.