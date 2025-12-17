Светлана Журова опровергла распространенные заблуждения о гольфе

Светлана Журова

Фото: duma.gov.ru

Представление о гольфе как дорогом виде спорта, подходящем только для представителей элит, не соответствует действительности. Об этом в беседе с «Радио 1» заявила почетный президент Ассоциации гольфа России, депутат Государственной Думы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

До этого в подмосковном Дмитрове определили лучших школьных гольфистов. Новогодний турнир объединил 18 команд, зимние соревнования прошли на закрытой площадке.

«<…> услышав сегодняшнюю новость, многие сказали: «Им заняться больше нечем? Гольф – это же такой дорогущий вид спорта, это такой ужас!» И дальше возникают негативные эмоции. Нам, людям, которые любят гольф, каждый раз приходится развеивать эти мифы», – подчеркнула спортсменка.

Она напомнила, что 110 лет не входивший в программу Олимпийских игр гольф теперь является олимпийским видом спорта. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российская гольфистка Мария Верченова прошла поле за 62 удара, установив олимпийский рекорд.

Кроме того, парламентарий акцентировала, что «безумно интересный» школьный гольф проходит в специальном формате, с пластиковыми клюшками. «Конечно, никто не сверлит дырки в полу, как думают многие, никто не выбивает мячиками стекла в школе. Это гольф с мягкими мячиками, очень интересный и увлекательный», – добавила она.

По словам Журовой, подобные состязания подходят даже для детей с ограниченными возможностями здоровья, оборудование для школьных залов не является слишком дорогим, а уроки физкультуры в таком формате очень увлекают детей.

Депутат также призналась, что сама играет в гольф, участвует во многих турнирах, в том числе в чемпионате России среди любителей старшего возраста. По ее оценке, это сложнейший вид спорта.