Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Заявление Президента России Владимира Путина о «большой потенциальной пользе» от предстоящей трехсторонней встречи с лидерами Китая и США продолжает вызывать активные дискуссии в экспертном сообществе. О том, чего ждать от встречи и насколько она актуальна сегодня, «Татар-информу» рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее мнению, сам факт встречи руководителей трех ведущих мировых держав – событие значимое.

«Уникальность этой встречи в таком формате заключается в том, что для американцев Россия и Китай это два стратегических врага. Они включают в свои бюджеты борьбу с нами. И получается, что Америка садится за стол с двумя стратегическими врагами, при этом мы с Китаем стратегические партнеры. Ситуация очень неформальная», – отметила Журова.

Депутат подчеркнула, что повестка такого саммита не ограничится украинским конфликтом, хотя, по ее словам, для России этот вопрос сейчас является приоритетным. Глобальные вызовы, энергетика, искусственный интеллект и экология – далеко не полный список тем, которые предстоит обсудить лидерам

«От этих стран зависит судьба мира. Самая быстро развивающаяся экономика китайская, самая мощная с финансовой точки зрения – Америка, и ресурсная – Россия», – добавила она.

Комментируя мотивацию американской стороны, Светлана Журова обратила внимание на прагматизм Президента США Дональда Трампа. По ее мнению, для него эта встреча важна не только как политический жест, но и как возможность продемонстрировать значимость на фоне внутренних проблем в Конгрессе.

«Эксперты американские сказали, что для Трампа важно чисто визуально постоять рядом с [Председателем КНР] Си Цзиньпином и Путиным. Он бизнесмен, он видит риски для своей страны. Трамп понимает, что если он не будет выстраивать экономику с Китаем и Россией, то это будут большие потери для страны», – пояснила зампред комитета.

Что касается украинского вопроса, то, по мнению Журовой, его обсуждение может быть связано с конкретными предложениями, которые готовились заранее. Она упомянула переговоры в Абу-Даби и роль зятя Трампа Джареда Кушнера, который, по данным интервью, мог передать Владимиру Путину некие наработки.

«Скорее всего, именно их готовили к озвучиванию на этом саммите. В принципе, Кушнер говорил, что это будет объявленный прогресс после того, если все стороны это примут», – предположила депутат.