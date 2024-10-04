Светлана Журова об Играх будущего в Казани: «Это было потрясающе»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка Светлана Журова высоко оценила организацию проведения Игр будущего и Игр БРИКС в Казани. Поэтому она выразила уверенность в том, что саммит БРИКС также пройдет на высоком уровне.

«Игры БРИКС успешно провели, а до этого «Игры будущего» – совершенно новое соревнование, которое в мире никто не проводил», – сказала Журова.

По ее словам, основная заслуга Казани состоит в том, что столица Татарстана первой провела такое мероприятие.

«Одно дело, когда ты перенимаешь чей-то опыт, а тут вообще с нуля. Я была свидетелем всего этого, это было потрясающе», – отметила парламентарий.

Игры будущего и Игры БРИКС прошли в Казани в этом году.