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Светлана Журова об Играх будущего в Казани: «Это было потрясающе»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка Светлана Журова высоко оценила организацию проведения Игр будущего и Игр БРИКС в Казани. Поэтому она выразила уверенность в том, что саммит БРИКС также пройдет на высоком уровне.
«Игры БРИКС успешно провели, а до этого «Игры будущего» – совершенно новое соревнование, которое в мире никто не проводил», – сказала Журова.
По ее словам, основная заслуга Казани состоит в том, что столица Татарстана первой провела такое мероприятие.
«Одно дело, когда ты перенимаешь чей-то опыт, а тут вообще с нуля. Я была свидетелем всего этого, это было потрясающе», – отметила парламентарий.
Игры будущего и Игры БРИКС прошли в Казани в этом году.
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