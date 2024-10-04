Светлана Журова: Казань готова принять Олимпийские игры и саммит G20

Казань – это город, который сегодня готов принять как спортивное, так и экономическое, политическое мероприятие любого масштаба. Такое мнение «Татар-информу» выразила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Я думаю, саммит G20 или Олимпийские игры вообще без проблем примет. Это тот город в России, который по инфраструктуре, подходам, дисциплине, организации умеет проводить любые мероприятия», – сказала Журова.

Отдельно депутат остановилась на организации работы волонтеров в столице Татарстана в преддверии саммита БРИКС.

«Мне импонирует, что ребята-волонтеры уже влились в этот ритм, тут всегда все готовы, они уже заточены под добровольческую деятельность. Сколько я ни сталкиваюсь с этим, постоянно убеждаюсь в том, что никаких проблем с проведением не будет», – отметила она.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.