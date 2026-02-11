Светлана Захарова: В 90% случаев социальное сиротство связано с алкоголизмом родителей

Чаще всего случаи социального сиротства связаны с алкоголизмом родителей. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Светлана Захарова.

«Десять лет, как стартовал проект “Точка трезвости”, появился он благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан. Проект направлен на профилактику социального сиротства. Это не просто какая-то медицинская программа, которая лечит родителей, страдающих алкоголизмом. Это именно институт сохранения семьи и защита прав наших детей», – говорит детский омбудсмен.

Сегодня преобладает социальное сиротство – это случаи, когда родители живы, но дети остаются без их попечения, добавила она.

«Как показывает практика, родители почти 90% таких детей страдают алкоголизмом. Когда стартовал наш проект, участие в нем приняли 45 мам, сегодня это уже почти 200 женщин, которые проходят лечение. Каждый год мы набираем все больший оборот», – добавила Светлана Захарова.