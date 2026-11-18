Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова прокомментировала «Татар-информу» трагедию, которая произошла накануне в Мамадыше.

Напомним, тела двух 16-летних девочек нашли на горе Пузанка, в Мамадыше. В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства их гибели.

«По ситуации состоялись заседания Республиканской и муниципальной комиссий по делам несовершеннолетних, поставлены задачи всем субъектам профилактики. Правоохранительными органами проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Вопрос держим на контроле», – рассказала «Татар-информу» детский омбудсмен.

Во время рабочих визитов в районы республики Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РТ уделяет особое внимание вопросам сохранения психологического здоровья детей, мерам профилактики и внеурочной занятости, добавила Светлана Захарова.

«Хотелось бы в очередной раз обратиться к родителям: именно вы – первые, кто должен замечать изменение в состоянии своего ребенка. Обращайте внимание на настроение, выстраивайте и поддерживайте доверительные отношения, проводите время без гаджетов, поддерживая зрительный контакт. Интересуйтесь, как проходит его день, что его увлекает, с кем он дружит, в том числе в интернете. Не забывайте обнимать его, даже если вы считаете его взрослым», – советует омбудсмен.

Говорите ребенку о своих чувствах: как он дорог вам, как вы нуждаетесь в нем, как вы любите его и цените, добавила Светлана Захарова.

«Общаясь с подростками, я вижу, как им не хватает внимания и любви родителей. Если вы заметили, что подростка что-то тревожит, изменения в поведении, вы можете обратиться к психологу, который подскажет дальнейшие действия», – объяснила она.

В республике действуют подростковые клубы, молодежные пространства, учреждения дополнительного образования и спортивные секции, где дети могут с пользой проводить свободное время, находить новых друзей. В них работают специалисты, к которым можно также обратиться за помощью при изменении состояния ребенка, добавила Уполномоченный по правам ребенка в РТ.

При возникновении вопросов можно обратиться в Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан по телефону 8-843-236-61-64.

Кроме этого, работает всероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно, анонимно и бесплатно) – это первая и самая доступная линия помощи для ребенка, обратила внимание Светлана Захарова.

Также за помощью можно обратиться на круглосуточный молодежный телефон доверия с единым номером

8-800-5552-220 и на линию «Ребенок в опасности» – телефон 123.