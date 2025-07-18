Светлана Захарова поблагодарила Молодежный парламент РТ за участие в гуманитарных миссиях

Члены молодежного парламента при Госсовете Татарстана активно включились в мероприятия, посвященные Году защитника Отечества, и участвуют в гуманитарных миссиях в новых регионах. Об этом на заседании Молодежного парламента РТ сообщила председатель Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

«Хочется выразить слова благодарности за вашу активную работу. В России и Татарстане объявлен Год защитника Отечества, и вами очень много делается в своих избирательных округах. Кроме того, постоянно выезжаете с гуманитарными миссиями и проводите мероприятия», – обратилась к молодым парламентариям она.

Депутаты Государственного Совета Татарстана всегда открыты к работе с Молодежным парламентом РТ и готовы поддерживать инициативы, подчеркнула Захарова.

Молодежь Татарстана очень активна в своей гражданской позиции и активно высказывает свою точку зрения по актуальным вопросам, добавил в беседе с корреспондентом «Татар-инфома» председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ Дамир Нургалиев.

«Мы всегда отправляем повестку нашего заседания членам Молодежного парламента. И там есть раздел "разное", где любой желающий может выступить со своей точкой зрения по какому-либо вопросу. Интересно, что он никогда не оказывается пустым, а иногда и становится шире, чем основная повестка, что говорит о заинтересованности молодежи. Нас слышат и видят», – заявил он.

По его словам, на сегодняшнем заседании особенно остро отмечена тема сохранения родных языков. На эту тему решили высказаться сразу несколько человек.