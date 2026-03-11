Светлана Захарова: «Особенно тревожит вовлечение детей в незаконную деятельность»

О профилактике правонарушений среди детей, важности мониторинга соцсетей несовершеннолетних, проблеме социального сиротства и репродуктивном здоровье школьников Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова рассказала в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мое понимание проблем защиты детства значительно углубилось»

– Светлана Михайловна, в прошлом году вы стали Уполномоченным по правам ребенка в РТ. Мы знаем вас как человека, активно занимавшегося парламентской деятельностью в Государственном Совете республики. Насколько было сложно перестроиться и какие задачи перед вами были поставлены перед назначением?

– Переход из Государственного Совета Республики Татарстан на должность Уполномоченного по правам ребенка не был для меня слишком сложным, поскольку я уже занималась вопросами социальной защиты, в том числе охраны материнства, отцовства и детства.

Однако после вступления в новую должность мое понимание проблем защиты детства значительно углубилось. За первые три месяца я посетила 11 муниципальных районов, что позволило детально изучить такие вопросы, как детская преступность, конфликты в школе, социальное сиротство.

В отличие от работы в Комитете Госсовета РТ по социальной политике, где мы фокусировались в основном на здоровье и социальной сфере, а правонарушениями занимались профильные комитеты, теперь здесь в поле внимания оказался гораздо более широкий спектр вопросов.

Что касается задач, поставленных передо мной Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, а также тех, которые я сама определила при вступлении в должность, – одной из ключевых является решение проблемы социального сиротства и его профилактика. Важно понимать, что около 90 процентов детей-сирот в нашей системе фактически имеют биологических родителей. Это социальные сироты – дети, оставшиеся без попечения при живых родителях, что представляет собой особенно острую социальную проблему.

Особое беспокойство у меня вызывает вопрос репродуктивного здоровья школьников, которому мы планируем уделить значительное внимание в 2026 году. Как профессиональный врач, придаю этой теме особую важность.

Кроме того, в числе моих приоритетных задач снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, особенно подростков, которые составляют большинство правонарушителей в этой возрастной категории. Не менее важна и защита детей от противоправных действий со стороны других лиц.

Эти три ключевых направления: профилактика социального сиротства, репродуктивное здоровье школьников и уменьшение правонарушений – составляют основу моей работы на посту Уполномоченного, и я уже активно приступила к их реализации.

«Важнейшим инструментом является мониторинг социальных сетей ребенка» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наиболее острой проблемой является вовлечение детей в правонарушения»

– Вы уже почти полгода на должности. Какая картина открылась, когда вы стали изучать документы, обращения жителей республики? Какие вопросы чаще всего задают люди, что больше всего беспокоит? Какие главные проблемы у наших детей сейчас?

– Наиболее острой проблемой является вовлечение детей в правонарушения.

При посещении муниципалитетов и образовательных учреждений я всегда интересуюсь, как организована внеурочная занятость детей, находящихся в зоне риска. Важно понимать, что ответственность за ребенка несет не только школа – в этом процессе должны участвовать все структуры: культурные, спортивные учреждения, молодежная политика. Все эти субъекты профилактики должны взаимодействовать между собой, чтобы даже оступившийся ребенок, совершивший правонарушение, понимал, что его жизнь не заканчивается. Наша задача – направить его в правильное русло, максимально занять его время и помочь вернуться к нормальной жизни.

В современных условиях у детей существует множество возможностей для дополнительного образования и развития. Однако при общении с подростками, совершившими противоправные действия, часто слышу: «Я просто пошутил(а)», «Не думал(а), что это правонарушение».

Именно поэтому мы запустили проект «Должны знать все», в рамках которого проводим лекции о реальных правонарушениях, совершенных детьми в Республике Татарстан, и о последствиях этих действий. Главная цель проекта – профилактика правонарушений среди подростков, особенно связанных с негативным влиянием современных трендов в социальных сетях и мессенджерах.

– Каков характер этих правонарушений?

– Среди правонарушений, с которыми мы сталкиваемся, особенно тревожит вовлечение детей в незаконную деятельность – например, распространение наркотиков. Подростки, выполняя роль закладчиков, за небольшое вознаграждение в 3-5 тысяч рублей совершают серьезные преступления. Когда они осознают противоправность своих действий, вовлекшие их лица часто прибегают к запугиванию и шантажу, чтобы еще глубже затянуть ребенка в криминальную деятельность. Наша задача – своевременно реагировать на эти ситуации.

Как врач по образованию, разделяю профилактику на первичную и вторичную. Вторичная профилактика применяется, когда ребенок уже совершил правонарушение, и наша цель – направить его на позитивный путь развития. Первичная же направлена на предотвращение подобных ситуаций.

Мы наблюдаем тревожную тенденцию: подростки за определенное вознаграждение поджигают релейные шкафы, электрические будки, считая это простым хулиганством. В такие действия обычно вовлекают детей 13-14 лет, которые ошибочно полагают, что избегут наказания из-за своего возраста. Важно понимать, что по общим правилам уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за тяжкие и особо тяжкие преступления – с 14 лет. Однако и более младших детей ставят на учет, направляют в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и применяют другие профилактические меры.

Эту информацию мы активно распространяем через наш проект. Отрадно видеть, что многие родители просят проводить такие лекции и для их детей. Однако прежде чем работать непосредственно с детьми, мы должны проконсультироваться с психологами о правильной подаче этой информации. Пока наш проект ориентирован на взрослую аудиторию, поскольку многие родители, к сожалению, также не осведомлены об ответственности за действия своих детей.

Проект реализуется в сотрудничестве с Молодежным парламентом, представители которого рассказывают о безопасном использовании интернета.

«Подростки только учатся критически воспринимать информацию и часто не видят опасности там, где она существует» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Родители должны активно интересоваться цифровой жизнью ребенка»

– Исходя из того, что вы сказали, получается, что одна из ключевых проблем – это манипуляция детьми со стороны злоумышленников, которые втягивают их в дропперство, в поджоги каких-то объектов. Есть механизмы, как этому противостоять?

– Действительно, одна из ключевых проблем сегодня – манипуляции детьми со стороны злоумышленников, вовлекающих их в дропперство, поджоги объектов и другие противоправные действия. Однако у нас есть механизмы противостояния этому.

Важнейшим инструментом является мониторинг социальных сетей ребенка. Родители должны активно интересоваться цифровой жизнью ребенка, отслеживать потенциально опасные знакомства и пресекать общение на радикальные темы, а педагоги могут стать помощниками родителей. Главный принцип здесь – работа на опережение. Профилактика всегда эффективнее борьбы с последствиями, поэтому необходимо предупреждать трагедии до их возникновения.

Подростки только учатся критически воспринимать информацию и часто не видят опасности там, где она существует. Родителям важно быть не просто наблюдателями, а активными участниками цифровой жизни своих детей.

К сожалению, доверительного диалога между родителями и детьми часто не хватает. Начинать выстраивать его в 16 лет уже проблематично – такой диалог нужно формировать с самого рождения ребенка, постепенно углубляя и расширяя его с каждым годом.

Недостаточно просто спросить у ребенка между делами: «Как прошел твой день?» Необходимо выделять специальное время для полноценного общения.

Сегодня особенно важно интересоваться: «В каких ты социальных сетях? С кем общаешься? Есть ли у тебя виртуальные друзья? Что тебя беспокоит?» Полезно обсуждать с детьми актуальные происшествия – например, случай в Нижнекамске (нападение подростка с ножом на уборщицу в школе), спрашивая: «Как ты считаешь, почему он так поступил? Как бы ты поступил? Осуждаешь ли его действия?»

Вовлеченность родителей – первостепенная ответственность за воспитание детей лежит именно на родителях, а не на школе. При этом важно не осуждать ребенка как личность – говорите о конкретных поступках, а не о самом ребенке. Ребенок не плохой – неправильным был его поступок. Выражайте заботу и беспокойство: «Я волнуюсь за твое будущее. Хочу, чтобы ты окончил школу, получил образование и стал достойным гражданином нашей страны».

Каждый родитель мечтает о благополучном будущем своего ребенка, а не о тюремном заключении на 15-20 лет. Поэтому крайне важно поддерживать открытый и честный диалог с детьми обо всех проблемах и вызовах, с которыми они могут столкнуться.

«Проблема бродячих животных требует комплексного подхода. Будучи депутатом Госсовета, поднимала этот вопрос неоднократно» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Важно найти баланс между позицией зоозащитников и обеспечением безопасности детей»

– Вы упомянули случай в Нижнекамске. У нас в республике за последнее время было несколько резонансных случаев, связанных с детьми. Нападение собак на девочку в Зеленодольске, трагическое происшествие в Менделеевске с двумя детьми, которые погибли в колодце. Вы как детский омбудсмен какое участие принимаете в разборе этих ситуаций и, конечно же, в профилактике?

– Проблема бродячих животных требует комплексного подхода. Будучи депутатом Госсовета, поднимала этот вопрос неоднократно. Важно найти баланс между позицией зоозащитников и обеспечением безопасности детей. Гражданам необходимо своевременно сообщать в соответствующие службы о замеченных бродячих животных – в администрацию района или города. В республике функционируют приюты для животных.

Мы активно участвуем во Всероссийской акции «Безопасность детства», в рамках которой проверяем детские площадки и учреждения на предмет потенциальных угроз. При выездных проверках детских учреждений обязательно обращаем внимание на вопросы безопасности.

Хочу подчеркнуть, что обеспечение безопасности детей – это задача не только школы и родителей. Необходимо эффективное межведомственное взаимодействие, включающее муниципальные власти, систему ЖКХ, управляющие компании и ТСЖ. Такие опасности, как открытые колодцы, угрожают не только детям, но и всем гражданам. Поэтому каждая организация и каждый человек должны ответственно выполнять свои обязанности.

– Сейчас, в период проведения специальной военной операции, наверняка есть вопросы, связанные с детьми. Кто-то остался без отцов, есть вопросы о своевременном предоставлении помощи таким семьям. Приходится сталкиваться с этими проблемами?

– Обращения от таких семей поступают в наш адрес.

В основном они касаются вопросов мер социальной поддержки, предусмотренных региональным законодательством республики для семей с детьми участников СВО. В частности, семьи интересуются приоритетным зачислением в детские сады, бесплатным питанием в школах, а также дополнительными льготами.

Под особым вниманием находятся семьи участников СВО, в которых выявляются проблемы неблагополучия.

Все обращения рассматриваются в приоритетном порядке и решаются на местах благодаря отлаженной системе межведомственного взаимодействия.

Мы находимся в тесном контакте с Фондом «Защитники Отечества», Госюрбюро, решаем вместе возникающие вопросы.

«Защита прав детей-иностранных граждан и детей мигрантов – еще одна проблема, выявленная в ходе мониторинга помещения детей в социальные организации» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не все родители ходят восстанавливаться в своих правах»

– Еще одна тема – это дети мигрантов. Этот вопрос у нас в республике на особом контроле. Есть моменты с их обучением в школе, с изучением языка. Каково ваше участие в этих вопросах?

– Защита прав детей-иностранных граждан и детей мигрантов – еще одна проблема, выявленная в ходе мониторинга помещения детей в социальные организации.

В 2025 году к Уполномоченному по правам ребенка поступил ряд обращений, связанных с нарушением прав несовершеннолетних иностранных граждан. Особую озабоченность вызывают случаи, когда дети оказываются разлучены с родителями из-за несовершенства правоприменительной практики. Наиболее показательной является ситуация с детьми гражданки Туркменистана.

В октябре 2025 года в результате действий должностных лиц правоохранительных органов дети были разлучены с матерью. При составлении протокола о привлечении к административной ответственности должностными лицами была допущена грубая ошибка – в документе указано, что на иждивении матери несовершеннолетних детей нет. Это привело к тому, что при принятии решения о выдворении не были учтены интересы малолетних детей. Мать выехала из Республики Татарстан на родину без детей. Сейчас мы этим вопросом занимаемся.

– Мы вкратце уже затронули тему социального сиротства. Как вы относитесь к восстановлению прав родителей? Есть ли такие прецеденты или такое редко случается?

– Вопросы организации работы с родителями в вопросах отмены ограничения и восстановления в родительских правах остаются на контроле Уполномоченного по правам ребенка.

Незначительным остается число родителей, которые восстанавливаются в родительских правах, вместе с тем наметилась положительная тенденция увеличения числа родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских правах.

В районах республики разработаны дорожные карты оказания помощи родителям в восстановлении в родительских правах (с учетом индивидуальных особенностей и потребностей семьи), а также внедряются новые подходы к работе с кровной семьей в ситуации неблагополучия с привлечением НКО.

В рамках рабочих визитов в муниципальные районы республики мы анализируем реализацию дорожных карт оказания помощи родителям в восстановлении в родительских правах с учетом индивидуальных особенностей и потребностей семьи.

Положительным примером является работа в Бавлинском муниципальном районе: за последние 3 года лишены (ограничены) в родительских правах 16 человек, а восстановлены 7, что является хорошим показателем.

Вместе с тем сегодня эта работа показывает, что не все родители ходят восстанавливаться в своих правах, так как понимают, что ребенок-сирота, у которого нет жилья, будет обеспечен государством. И здесь есть нам всем над чем подумать.

«Одно из направлений, требующих законодательного внимания, – семейное образование» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Статистика показывает постоянный рост количества детей на семейном образовании»

– Вы имеете большой опыт работы в Госсовете, и сейчас, работая на должности Уполномоченного по правам ребенка, видите ли вы возможность законодательной инициативы со своей стороны? Наверняка есть что в наших законах поправить, что-то усовершенствовать?

– Благодаря этому опыту хорошо понимаю законодательные механизмы и пути решения проблем через нормативные инициативы.

Одно из направлений, требующих законодательного внимания, – семейное образование. Статистика показывает постоянный рост количества детей на семейном образовании, что требует тщательного анализа причин такого выбора родителей и возможных последствий. При детальном изучении ситуации мы выявили необходимость совершенствования нормативной базы в этой сфере.

В рамках своих полномочий инициировала разработку предложений по регулированию этой формы образования, чтобы обеспечить должный контроль качества получаемых знаний и защиту прав детей на полноценное образование.

– На сколько? О тысячах речь идет?

– Действительно, мы говорим о трех с половиной тысячах детей на семейном образовании. Важно подчеркнуть, что никто не планирует отменять эту форму обучения – она необходима для определенных категорий детей. Например, юных спортсменов, детей, проходящих длительное лечение, и т. д. Однако ключевой вопрос – эффективный контроль за качеством получаемого образования.

Необходимо выяснять истинные причины перехода на семейное образование: является ли это осознанным выбором родителей, или причина кроется в проблемах в школе – травле, сложностях с усвоением программы, академическом отставании, или это попытка скрыть неблагополучие в семье. Именно здесь должны подключаться все субъекты профилактики.

Вторая важная инициатива – обязательное закрепление детей на семейном обучении за школами с государственной лицензией для обязательного прохождения промежуточной аттестации.

В традиционной школе педагоги могут своевременно заметить тревожные сигналы: изменение поведения ребенка, неопрятность, эмоциональные проблемы. При семейном обучении такого постоянного наблюдения нет. Дети, получающие дополнительное образование (например, занимающиеся спортом), находятся под присмотром тренеров, но это не относится ко всем.

Нельзя забывать, что школа – это не только академические знания, но и воспитание, социализация, участие в школьных и районных мероприятиях. Это пространство, где ребенок может проявить себя и развить социальные навыки.

Мы планируем совместно с депутатами Госсовета разработать законодательные инициативы в этом направлении.

«Вместо фраз «ты должен» и напоминаний о том, как много вы в них вкладываете, говорите от себя: «Я переживаю», «Я тебя люблю», «Мне важно, чтобы у тебя все было хорошо» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждый день обнимайте своего ребенка – неважно, малыш он или подросток»

– И в завершение у меня просьба. Дайте совет нашим родителям, как сделать так, чтобы дети выросли реализованными, чтобы не попали в какие-то неправильные приключения, чтобы понимали свои цели в жизни?

– Мой главный совет родителям начинается с простого: каждый день обнимайте своего ребенка – неважно, малыш он или подросток. Когда провожаете его в школу или уходите на работу, найдите момент для объятия. Дети любого возраста нуждаются в нашей любви, заботе и тепле.

На родительских собраниях часто задаю вопрос: «Кто сегодня обнимал своего ребенка?» И обычно из 30 человек поднимают руки лишь 5-6. Многие ограничиваются беглым «до свидания». Важно не просто обнимать, но и говорить ребенку о своих чувствах – что вы любите его, переживаете за него, что он важен для вас.

Второй важнейший аспект – это регулярный диалог. Постарайтесь хотя бы час в неделю проводить вместе за семейным столом, за чашкой чая, обсуждая, как прошла неделя, какие у детей планы, мечты, с кем они дружат. Эти разговоры формируют доверительные отношения, которые нужно выстраивать с самого раннего возраста.

Обратите внимание на то, как вы разговариваете с детьми. Вместо фраз «ты должен» и напоминаний о том, как много вы в них вкладываете, говорите от себя: «Я переживаю», «Я тебя люблю», «Мне важно, чтобы у тебя все было хорошо». Такой подход показывает вашу искреннюю заботу, а не предъявляет требования.

Как Уполномоченный по правам ребенка стремлюсь к тому, чтобы каждый ребенок в нашей стране был счастлив, здоров, имел доступ к качественному образованию и возможность расти в благоприятной среде. Сегодня наша Республика Татарстан предоставляет для этого все необходимые условия. Наша задача – помочь детям воспользоваться этими возможностями и вырасти счастливыми, реализованными людьми.

– Спасибо.