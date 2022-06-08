Светлана Захарова: Необходимо больше внимания уделить инклюзивному отдыху детей в лагерях

Необходимо больше внимания уделить инклюзивному отдыху детей в оздоровительных лагерях. Об этом заявила председатель Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике Светлана Захарова на заседании президиума парламента республики.

«Уже сегодня создаются инклюзивные смены. Но хочется, чтобы охват отдыхом таких детей был максимально большой. Мы будем работать, чтобы и тьюторы у нас появились. Вопросу дальнейшего развития инклюзивного отдыха детей, у которых нет медицинских противопоказаний, необходимо уделить внимание. Мы с Татьяной Ларионовой (депутат Госдумы – прим. Т-и) проработали закон, чтобы отказа таким детям в отдыхе не было», – сказала депутат.

Захарова подчеркнула, что в республике уделяется особое внимание вопросу отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью. Через Министерство по делам молодежи большое количество таких детей получают путевки «Мать и дитя». «Но это все-таки больше лечение в санатории, а мы говорим об отдыхе. Возникают также вопросы по обучению вожатых работе с такими детьми», – отметила она.

Министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов добавил, что особое внимание руководство республики также уделяет организации полноценного здорового питания в детских лагерях. «Контроль проводится ежедневно, однако, несмотря на действующий регламент приемки продуктов в детских лагерях, а также все необходимые правовые основания для их возврата, ежегодно лагеря сталкиваются с трудности в этом направлении. Еще один вопрос связан с ростом цен на определенные категории продуктов питания, тогда как организаторы в свою очередь уже заключили контракты по ценам января и февраля», – заметил он.

Сулейманов уточнил, что при необходимости будут приняты решения о расторжении контракта с поставщиком и оперативно запущена новая процедура закупки товаров у другого поставщика. Министр также рассказал, что все бюджетные лагеря во время оздоровительной кампании обеспечены услугами частных охранных предприятий. На эти цели выделено 29,5 млн рублей.

«В то же время считаем необходимым усилить контроль по отношению к юрлицам, получающим право на охранную деятельность в лагерях. Бывают случаи, когда в лагеря охранные предприятия направляют людей пенсионного возраста. Понимаем, что необходимо усилить требования к профессиональным компетенциям, направляемых сотрудников. Первые и семидневные смены еще раз нас заставили вернуться к этому вопросу», – заявил он.

По словам главы Минмолодежи, уже завершается работа над стандартом деятельности детских оздоровительных лагерей, в котором будут собраны лучшие методики, практики и технологии. «Это будет своего рода стандарт качества – руководство по созданию, развитию и управлению детским лагерем. Задача – привести в соответствие с этим стандартом деятельность всех лагерей Татарстана», – пояснил он.

В Татарстане в настоящее время в 1 346 организациях всех форм отдыха оздоравливаются 78 125 детей и подростков. Начали работать два лагеря на Черноморском побережье, в Краснодарском крае и Крыму, где отдыхают 490 детей.