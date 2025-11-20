Светлана Захарова: Дети – самая уязвимая и одновременно самая ценная часть общества

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова поздравила жителей республики со Всемирным днем ребенка. Она подчеркнула, что обращается ко всем имеющим отношение к воспитанию и защите детей: к родителям, педагогам, врачам, социальным работникам, сотрудникам правоохранительных органов, представителям общественности и просто неравнодушным гражданам.

«Этот особенный день напоминает нам о том, что дети – самая уязвимая и одновременно самая ценная часть нашего общества. В этот день мы задумываемся о том, что можно сделать, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере любви, заботы и безопасности», – подчеркнула она.

По словам Захаровой, Татарстан является одним из лидеров по созданию комфортной среды для детей. В регионе действуют эффективные программы поддержки семей с детьми, развивается инфраструктура детства, внедряются передовые методики работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

«В этот день хочу обратиться к вам, дорогие родители! От вашего внимания и заботы, от вашей осознанности и ответственности зависит очень многое в судьбе наших детей», – напомнила уполномоченный по правам ребенка.

«В вашей родительской мудрости, в вашем терпении и любви заключается огромная сила. Помните, что ни одна, даже самая дорогая, вещь не заменит ребенку родительского внимания и тепла», – добавила она.

Захарова также адресовала слова благодарности профессиональному сообществу: педагогам, врачам, социальным работникам, сотрудникам органов опеки, полиции – всем, кто стоит на страже детства, за нелегкий труд, душевную щедрость. «Вы ежедневно делаете мир детства безопаснее и счастливее», – акцентировала она.

«Благополучное детство – это крепкая и любящая семья, качественное образование, доступ к культурным ценностям, возможности для самореализации. Создать такие условия – это наша общая задача», – заметила детский омбудсмен РТ.

«Берегите детей! Пусть каждый ребенок растет счастливым!» – заключила Светлана Захарова.