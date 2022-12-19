Светлана Ярлыченко, «Гринта»: «Честные предприниматели платят за отходы в разы меньше»

Много владельцев коммерческой недвижимости смогли снизить затраты благодаря предоставлению достоверных сведений перед заключением договора. Так считает генеральный директор «Гринты» Светлана Ярлыченко. В интервью она рассказала о важности работы с должниками и новых способах выявления «уклонистов», за которых расплачиваются добросовестные граждане.

Светлана Александровна, с момента старта реформы обращения с отходами региональные операторы по всей России бьют тревогу из-за юрлиц, которые уклоняются от платы. Жалуются, что предприниматели подбрасывают свой мусор в контейнеры во дворах жилых домов или нанимают «серых» перевозчиков. Насколько эта проблема актуальна для Татарстана?

Да, к сожалению, все еще есть организации, которые сидят в тени, пытаясь избежать легальных способов обращения с отходами. Чаще всего этим грешат небольшие предприятия и владельцы различных торговых точек на первых этажах жилых домов. Некоторые даже не задумываются о том, что за отходы, которые образует его магазин, аптека или парикмахерская, нужно платить. Зачем об этом думать, если недалеко во дворе стоит «бесплатный» контейнер? Однако такая безответственность несет серьезные риски и вредит не только самому предпринимателю, но и всем жителям Татарстана.

В чем именно заключается вред?

Во-первых, рано или поздно такому предпринимателю все-таки придется оплатить коммунальную услугу. Причем сразу за весь период вкупе с накопившейся пеней. Во-вторых, отходы предпринимателя в дальнейшем находят свое отражение в нормативах образования отходов жителей многоквартирных домов и частного сектора. То есть за мусор условного владельца пивного магазина в конечном итоге платит пенсионерка, живущая в доме напротив. На мой взгляд, это крайне несправедливо.

Также нельзя не отметить негативные последствия работы «серых» перевозчиков мусора. Их объявления можно найти на столбах или в интернете. Как правило, они готовы вывезти ТКО по цене ниже, чем реальная стоимость коммунальной услуги. Дело в том, что ни один из этих перевозчиков не довозит свой груз до легального места размещения отходов, где за привезенный груз нужно заплатить. После реформы полигоны просто не имеют права принимать ТКО ни от кого, кроме региональных операторов, имеющих необходимую лицензию. А это значит, что в лучшем случае «серые» перевозчики свалят отходы в ближайший чужой контейнер, а в худшем – в лес или овраг. Именно так и возникают несанкционированные свалки.

Владельцам торговых объектов, расположенных на первых этажах жилых домов, необходимо иметь свою отдельную контейнерную площадку?

Конечно нет. Строительство площадки, особенно с учетом действующих санитарных норм, дело непростое и дорогое. Для небольших торговых объектов целесообразней пользоваться дворовой площадкой, однако тут важно делать это законно. Сначала нужно согласовать с управляющей компанией многоквартирного дома вопрос содержания контейнерной площадки. Новый отходообразователь не должен создавать риск досрочного переполнения баков для отходов. Для этого обычно ставят дополнительные емкости. Это очень важно, так как некоторые торговые точки образуют столько ТКО, что могут с легкостью заполнить все имеющиеся контейнеры местных жителей, и последним просто некуда будет выбросить свой мусорный пакет.

Наверняка среди уклоняющихся есть и крупные организации?

Серьезные организации в основной массе понимают свою ответственность и за негативное воздействие на окружающую среду, и перед законом, поэтому работают добросовестно. Хотя, конечно, есть компании, которые имеют задолженность. Например, есть несколько владельцев торговых центров, которые не платят, ссылаясь на якобы завышенные нормативы, утвержденные в Татарстане. Находятся даже такие, которые абсолютно серьезно утверждают, что они вообще не образуют отходов. Особенно печально слышать такое на фоне жалоб жителей соседних дворов в социальных сетях, что сотрудники торговых центров мешками заваливают их контейнеры для ТКО.

При этом практически все эти торговые магнаты собирают со своих арендаторов плату за коммунальные услуги в составе ежемесячного платежа. Таким образом, арендаторы добросовестно оплачивают услугу обращения с ТКО в полном объеме, а владелец торгового центра удерживает собранную сумму себе. Есть такие, которые открыто и публично предлагают «договориться», намекая на возможность отступления от легальных правил начисления. Но такие варианты невозможны даже теоретически. Реформу для того и начали в России, чтобы навести порядок в сфере обращения с отходами, исключить коррупционные риски, сделать отрасль максимально прозрачной. Также очень важно было создать единые условия и правила коммерческого учета абсолютно для всех потребителей.

А остальные торговые центры платят без проблем?

Конечно. Стоит отметить, что множество владельцев коммерческой недвижимости смогли значительно снизить свои затраты только благодаря предоставлению достоверной информации перед заключением договора. Дело в том, что на площадях торговых центров расположены различные категории объектов: рестораны, кинотеатры, аптеки, салоны красоты, супермаркеты, парковки и многие другие. Каждый такой объект имеет свой собственный норматив образования ТКО, прописанный в соответствующем постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан. Например, в кинотеатрах по нормативу образуется всего 0,17 кубометра отходов с одного зрительского места в год. Для сравнения: в ресторанах образуется уже 1,12 кубометра в год в расчете на одно посадочное место. Нормативы образования ТКО у некоторых категорий могут быть в разы меньше, чем общий норматив, применяемый для торгового центра.

Поэтому владельцам таких зданий очень выгодно представить всю информацию. Разумнее сразу подать региональному оператору заявку на заключение договора с полным описанием всех своих площадей. Наши менеджеры всегда помогут заполнить заявку и сделать точный расчет. В конечном итоге честные предприниматели платят за отходы в разы меньше.

Каким образом региональный оператор борется с уклонистами? Есть какие-то реальные рычаги работы, кроме обращения в суд?

Судебное взыскание – это наша обязанность, но это уже крайняя мера. Перед этим приходится проводить масштабную работу по уточнению информации и поиску контактов. Открытых баз данных не существует. Например, данные о юрлицах от ФНС содержат только юридический адрес, который часто не совпадает с фактическим. Часть организаций существуют только на бумаге, часть вообще не ведут деятельность на территории Татарстана. А для расчетов за коммунальные услуги необходимы параметры именно тех помещений, где происходит производство или торговля. Не имея контактных данных предпринимателя, приходится делать рейды по нарушителям. Нам часто помогают сами граждане. Так, например, месяц назад жительница Бугульмы пожаловалась нам, что в их двор регулярно приезжает «газелька» и заваливает их контейнеры большими черными мешками, от которых исходит сильный неприятный запах. Удалось даже сфотографировать эту машину. По рекламным наклейкам на кузове сразу определили собственника. Оказалось, что свой мусор подбрасывала во дворы небольшая сеть мясных магазинов, которая несколько лет не оплачивала услуги по обращению с ТКО.

Правильным ли будет утверждение, что чем меньше будет «уклонистов» среди предпринимателей, тем меньше придется платить простым жителям?

Связь между этими величинами не такая прямая, но принципиально она верна. Стоимость коммунальной услуги рассчитывается из произведения двух параметров: норматива и тарифа. Нормативы устанавливаются органами власти на основе замеров, проводимых в течение года. Естественно, если при замере объема образования ТКО, допустим, во дворе многоквартирного дом,а полностью исключить чужие отходы от юридических лиц, то норматив в итоге будет меньше. Что касается тарифа, то он устанавливается Государственным комитетом на основе фактических затрат регионального оператора. Снижение убытков от должников аналогично может привести к его снижению. Таким образом, если все предприниматели будут добросовестно оплачивать коммунальную услугу, то появятся предпосылки для установления более низкого норматива и более низкого тарифа.

С 1 декабря все коммунальные услуги были проиндексированы. Большинство подорожали на 9% и более, и только услуга обращения с ТКО была проиндексирована всего на 4%. Это почти втрое ниже, чем официальная годовая инфляция. Как это можно объяснить?

Как я уже говорила, тарифы утверждаются Государственным комитетом по тарифам. Расчеты ведутся на основе анализа всех обоснованных затрат регулируемых организаций, включая «Гринту». При этом Комитет обязан подстраиваться под предельные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги. Это очень жесткие рамки, которые серьезно отстают даже от зарегистрированной инфляции. Например, в коммунальной услуге «Обращение с ТКО» львиная доля затрат – более 60% – приходится на транспортирование. Поэтому цены на топливо, техническое обслуживание мусоровозов, закупку новой спецтехники и запчастей кардинально влияют на затраты. По некоторым позициям цены выросли в разы. В этих условиях мы делаем все возможное для оптимизации затрат и улучшения качества сервиса. Так, 4 месяца назад мы построили мусороперегрузочную станцию (МПС) в Мамадышском районе. Ранее каждому мусоровозу, который обслуживает жителей всех населенных пунктов района, приходилось по несколько раз в сутки везти свой груз в соседний район. Дело в том, что местный полигон уже исчерпал все свои ресурсы и был закрыт для рекультивации. МПС помогла значительно сократить транспортное плечо. Теперь мусоровозы разгружаются на станции в большие контейнеры, которые потом едут на обработку в составе автопоезда. Благодаря этому мы не только смогли оптимизировать затраты на транспортирование, но и удовлетворить запросы жителей в увеличении периодичности вывоза в некоторых сельских поселениях. Такие же объекты мы строим в других районах. Скоро будут открыты станции в Агрызском, Нурлатском и Актанышском районах, что также позволит сдерживать рост тарифа.