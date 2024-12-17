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Общество 17 декабря 2024 12:59

Светлана Хайбуллина стала новым иностранным членом Академии наук Татарстана

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Светлана Хайбуллина стала новым иностранным членом Академии наук Татарстана
Альберт Ризванов рассказал о новом иностранном члене Академии наук Татарстана Светлане Хайбуллине
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Профессор колледжей Каррингтон и Траки Медоус, ассистент Университета штата Невада Светлана Хайбуллина стала новым иностранным членом Академии наук Татарстана. Такое решение было принято на общем заседании академии.

«Деятельность Светланы Хайбуллиной охватывает несколько ключевых направлений: трансляционная и персонализированная медицина, молекулярные механизмы патогенеза инфекционных заболеваний и иммунопатогенез онкологических заболеваний», - рассказал секретарь отделения медицинских и биологических наук Академии наук РТ Альберт Ризванов.

Хайбуллина принимает активное участие в российских и международных проектах, а также внесла свой вклад в программу КФУ по повышению конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, добавил Ризванов.

#Академия наук РТ #КФУ
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