Светлана Ромашина стала главным тренером сборной России по синхронному плаванию

Фото: Telegram-канал Ольги Павловой

Министерство спорта РФ утвердило на пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию семикратную олимпийскую чемпионку и 21-кратную чемпионку мира Светлану Ромашину. Многолетний наставник команды Татьяна Покровская продолжит работу со сборной в роли советника председателя ФВВСР.

Член Общественной палаты Российской Федерации, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова назвала это решение ожидаемым.

«Светлана Ромашина – это человек уникального трудолюбия. Она человек для Татарстана не чужой. Многие годы в республике проводился Кубок Светланы Ромашиной, который в дальнейшем перерос из всероссийского турнира в международный. Ею было проведено очень много мастер-классов и автограф-сессий. Я думаю, что у Светланы Ромашиной всё получится. Этот тот человек, который сохранит и приумножит победные традиции российского синхронного плавания», – заметила в разговоре с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.