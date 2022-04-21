Светлана Ромашина провела мастер-класс для юных синхронистов Татарстана

Фото: Федерация синхронного плавания Ремпублики Татарстан

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина провела в Казани мастер-класс для юных спортсменов Татарстана. Мероприятие прошло в рамках чемпионата России, который проходит в столице Татарстана.

Открывала мастер – класс вице – президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова. «У вас сегодня есть уникальная возможность позаниматься с легендой российского синхронного плавания. Спортсмены всего мира хотят победить Светлану Ромашину, но за все годы ее выступления, ни у кого не получилось даже приблизиться к ее результатам», — обратилась Ольга Павлова к участникам мастер – класса.

В свою очередь олимпийская чемпионка и вице – президент федерации синхронного плавания РТ Светлана Ромашина подчеркнула, что ей очень нравиться как развивается этот вид спорта в Татарстане и отметила что в синхронное плавание перестает быть только женским видом спорта, и что на данный момент Татарстане им занимаются уже 28 мальчиков.

«Признаюсь, раньше я считала, что это женский вид спорта, но благодаря мальчикам, которые приходят в синхронное плавание, оно развивается и получает толчок», — уверена Светлана Ромашина

В ходе мастер – класса Светлана Ромашина детально разъясняла участникам выполнение базовых элементов и отработку подготовительных упражнений на суше. В мероприятии также приняли участие начинающие тренеры.

«Это сильнейшая спортсменка мира в синхронном плавании и большой патриот своей страны. Общение с ней — это большая мотивация для молодежи и толчок к дальнейшему развитию. Огромное количество детей хотят попасть к ней на мастера – класс, к сожалению, зал позволил собрать только 52 сильнейших спортсмена Татарстана, включая и мальчиков. Кроме потрясающей энергетики самого занятия, Светлана показывала свои нюансы исполнения того или иного элемента», — резюмировала итоги мастер – класса Ольга Павлова.

Ранее, 19 апреля 2022 года, во Дворце водных видов спорта прошла автограф-сессия от Олимпийских чемпионок по синхронному плаванию Светланы Ромашиной, Светланы Колесниченко, Аллы Шишкина и Варвары Субботиной.

В Татарстане уже несколько лет проводится Кубок Светланы Ромашиной, который был признан одним из лучших европейских соревнований среди юниоров.