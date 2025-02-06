Светлана Мастеркова госпитализирована с опухолью мозга

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Двухкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова госпитализирована в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

У спортсменки выявили агрессивную злокачественную опухоль мозга. Ей ввели противоопухолевые препараты и отпустили домой с условием наблюдения у онколога. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает источник.

Напомним, летом минувшего года Светлану госпитализировали с подозрением на инсульт, который не подтвердился. Однако в результате диагностики выявили опухоль в голове.

За свою карьеру Мастеркова дважды побеждала на Олимпийских играх, брала золотые медали Чемпионата мира 1999 года и Чемпионата Европы 1998 года на дистанции 1500 м.