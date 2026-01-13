Светлана Ганиева представит Татарстан на конкурсе «Мисс Европа 2026» в Бейруте

Представительница Республики Татарстан Светлана Ганиева примет участие в финале престижного конкурса «Мисс Европа 2026», который состоится 6 февраля в столице Ливана, городе Бейрут.

Конкурс «Мисс Европа» является одним из старейших и авторитетных соревнований континента, история которого насчитывает почти столетие. С момента основания в 1920-х годах он объединяет женщин из разных стран, предоставляя им платформу для демонстрации талантов, харизмы и стремления к позитивным изменениям в обществе. В 2026 году конкурс продолжает адаптироваться к современным стандартам, акцентируя внимание на личностном развитии, социальной ответственности и культурном многообразии.

Участие Светланы Ганиевой подчеркивает растущий интерес регионов России к международным конкурсам красоты. Девушка отличается не только внешними данными, но и активной жизненной позицией, знаниями и стремлением представить культурное наследие Татарстана на мировой арене.

Финал конкурса в Бейруте станет важным событием для международного культурного обмена. Организаторы обещают насыщенную программу с яркими выступлениями, дизайнерскими нарядами и захватывающими моментами, а участницы выступят амбассадорами мира и взаимопонимания, продвигая ценности толерантности и сотрудничества.